Aumentan los buses eléctricos en Santiago y alcanzan el 62% de la flota de Red

“Santiago de Chile es la capital con más buses eléctricos en el mundo, después de la capital de China, Beijing”.

Con esas palabras, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, dio a conocer la incorporación de nuevos buses eléctricos al sistema Red Movilidad. Con los nuevos ejemplares, la flota de buses sustentables alcanzó la cifra más alta de la que se tenía registro en el país.

Con las nuevas incorporaciones, hoy el sistema tiene circulando 4.088 buses en la ciudad, lo que equivale al 62% de la flota operativa.

El ministro (s) de Transportes, Jorge Daza, celebró el aumento de los ejemplares y aseguró que “esto es un beneficio concreto en la calidad de vida de todas nuestras vecinas y vecinos”.

Foto: MTT.

Asimismo, anunció que se seguirán sumando buses eléctricos al sistema, puesto que el objetivo del gobierno es alcanzar los 4.400 buses en marzo, antes que termine la administración del Presidente Gabriel Boric. Con ello, se espera que la electromovilidad llegue al 68% total de la flota.

“Vamos a dejar este gobierno con 38 comunas incorporadas a la electromovilidad en la Región Metropolitana y esperamos que esta sea una política de Estado, que tenga continuidad en el próximo gobierno ”, indicó.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Transportes, el sistema Red Movilidad aumentó en un 523% la cantidad de buses eléctricos operando en 38 comunas, esto considerando que en marzo del 2022 -cuando asumió la administración Boric- había en el sistema 779 unidades funcionando en 34 comunas.

Foto: MTT.

Buses sustentables

Dentro de las nuevas incorporaciones de buses al sistema destaca el modelo Fencer (buses fabricados por Scania y carrozados por el fabricante chino Higer) de la empresa operadora Vule, que ya tiene circulando 300 de dichas unidades. Además, se espera que en los próximos días se incorporen otros 150 buses para las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central y Quilicura.

En detalle, los nuevos buses pueden transportar a cerca de 90 personas (28 sentados y 63 de pie), y tienen entre sus características entradas bajas, cámaras de seguridad, accesibilidad universal con rampa y espacios preferentes.

También, cuentan con cargadores vía USB en asientos, aire acondicionado y piso antideslizante.

Desde el ministerio destacan que la incorporación de los buses eléctricos al transporte público “ha reportado mejoras en la contaminación ambiental y acústica”, reduciendo en un 80% las emisiones de material particulado fino (PM2.5), y hasta un 44% el ruido ambiental en el eje Alameda, según sus cifras.

Asimismo, señalaron que se ha evidenciado un ahorro de más de 60 millones de litros en combustible diésel.