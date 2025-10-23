Metro de Santiago inaugura centros de salud en dos estaciones de la red

Durante la mañana de este jueves, fueron inaugurados dos centros de salud ubicados en estaciones del Metro de Santiago, a través de una alianza público-privada entre Metro y la empresa Fast Clinic.

El convenio tiene por objetivo ofrecer una atención directamente en las estaciones facilitando el acceso a las personas que se trasladan diariamente en el transporte público.

Entre los exámenes disponibles se encuentran análisis de sangre, detección de ETS, exámenes hormonales, realización de ecografías, así como aplicación de inyecciones y curaciones menores.

El centro de salud abrió sus puertas en las estaciones Hospital El Pino (Línea 2) y Los Leones (Línea 6), con próximas aperturas programadas en las estaciones Universidad de Chile, Quilicura y Cerro Blanco.

También se podrán realizar chequeos preventivos, especialmente enfocados en mujeres mayores de 50 años. Para esto, las personas podrán agendar sus exámenes tanto de forma online como presencial.

Centro de Salud en Metro de Santiago

Según detalló Felipe Bravo, gerente general de Metro, “con Fast Clinic seguimos acercando a las personas a vivir una mejor ciudad. Este proyecto nos permite integrar la salud al transporte público, facilitando que miles de usuarios puedan acceder a atención médica en su trayecto diario, sin perder tiempo y con servicios de calidad”.

Además agregó que “este es el primer centro de salud instalado dentro de una estación del Metro en toda Latinoamérica. Es fruto de una alianza público-privada que demuestra que cuando el sector público y el privado colaboran con un mismo propósito, se logran soluciones reales que mejoran la vida cotidiana de las personas”.

En tanto, Camilo Rozas, gerente General de Fast Clinic, apuntó que “desde este jueves comenzamos nuestras operaciones en las estaciones Hospital El Pino y Los Leones, donde ofrecemos servicios de imagenología, procedimientos de enfermería y toma de muestras para exámenes de laboratorio clínico”.

“Esto es solo el comienzo: próximamente abriremos nuevas ubicaciones en estaciones Quilicura, Cerro Blanco y Universidad de Chile. Nuestra propuesta es única. Somos el primer centro de salud dentro de estaciones de Metro en Chile y Latinoamérica, y el segundo en el mundo. Existe algo parecido solo en Seul”, añadió.