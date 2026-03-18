Ministerio de la Mujer se querella por femicidio en Paine

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín anunció que presentará la primera querella de oficio -desde entrado en vigencia el reglamento que regula la representación judicial de las víctimas- por el femicidio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Paine.

Se trata de un crimen donde la víctima, una mujer de 25 años, fue encontrada muerta en plena vía pública, donde habría sido asesinada a manos de su expareja y padre de su hijo, un hombre de 45 años. El sujeto fue detenido mientras portaba el arma homicida.

En ese escenario, la ministra Marín aseguró en el trascurso de la jornada se han recopilado “antecedentes para poder anunciar la primera querella en el marco de la implementación de la Ley Integral, esta es la primera querella que hará el Estado de oficio a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.

En ese sentido, señaló que desde la cartera trabajarán “de manera coordinada y activa con todos los organismos necesarios, especialmente, con el Ministerio de Seguridad, con quien estuvimos en contacto desde el primer minuto”.

Junto con ello, afirmó que perseguirán “a todos aquellos que violenten a nuestras mujeres y también esperamos que caiga todo el peso de la ley en el agresor” .

Por su parte, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, señaló que “después de 35 años y a propósito de la promulgación de la Ley Integral que hoy día el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se va a querellar por primera vez de oficio en esta causa”.

“Hemos tomado contacto con la familia para ofrecer y apoyar todo el proceso de implementación de la Ley de Reparación” , sostuvo.

El organismo participará en la audiencia de control de detención que se desarrollará el jueves, para pedir “la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva”.

Si sufres maltrato físico o psicológico, puedes obtener orientación, ayuda e información sobre dónde denunciar y a quién acudir llamando al 1455, un fono de orientación, atendido por especialistas en violencia. Atiende de 08.00 a 00.00 horas excepto festivos.