SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministerio de la Mujer se querella por femicidio en Paine

    Desde Sernameg informaron que participarán en la audiencia de control de detención del presunto autor, a quien esperan se le asigne “la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín anunció que presentará la primera querella de oficio -desde entrado en vigencia el reglamento que regula la representación judicial de las víctimas- por el femicidio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Paine.

    Se trata de un crimen donde la víctima, una mujer de 25 años, fue encontrada muerta en plena vía pública, donde habría sido asesinada a manos de su expareja y padre de su hijo, un hombre de 45 años. El sujeto fue detenido mientras portaba el arma homicida.

    En ese escenario, la ministra Marín aseguró en el trascurso de la jornada se han recopilado “antecedentes para poder anunciar la primera querella en el marco de la implementación de la Ley Integral, esta es la primera querella que hará el Estado de oficio a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.

    En ese sentido, señaló que desde la cartera trabajarán “de manera coordinada y activa con todos los organismos necesarios, especialmente, con el Ministerio de Seguridad, con quien estuvimos en contacto desde el primer minuto”.

    Junto con ello, afirmó que perseguirán “a todos aquellos que violenten a nuestras mujeres y también esperamos que caiga todo el peso de la ley en el agresor”.

    Por su parte, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, señaló que “después de 35 años y a propósito de la promulgación de la Ley Integral que hoy día el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se va a querellar por primera vez de oficio en esta causa”.

    “Hemos tomado contacto con la familia para ofrecer y apoyar todo el proceso de implementación de la Ley de Reparación”, sostuvo.

    El organismo participará en la audiencia de control de detención que se desarrollará el jueves, para pedir “la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva”.

    Si sufres maltrato físico o psicológico, puedes obtener orientación, ayuda e información sobre dónde denunciar y a quién acudir llamando al 1455, un fono de orientación, atendido por especialistas en violencia. Atiende de 08.00 a 00.00 horas excepto festivos.

    Más sobre:MujerQuerellaFemicidioPaine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petróleo anota otro fuerte aumento por tensiones en Medio Oriente y amenazas a infraestructura energética

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Ozuna lanza nueva versión de “Una aventura”

    Gremios zanjan discusión sobre feriados irrenunciables y esperan que no se sumen más

    El fenómeno no se detiene: la nueva aventura animada de Stranger Things llegará a cines

    El clásico Beatles Tour tendrá nueva edición en septiembre

    Lo más leído

    1.
    Minsal remueve a siete directores de Servicios de Salud, responsables de hospitales de Tarapacá a Los Ríos

    Minsal remueve a siete directores de Servicios de Salud, responsables de hospitales de Tarapacá a Los Ríos

    2.
    Defensa del excapitán de Carabineros Patricio Maturana solicita su indulto particular ante el Ministerio de Justicia

    Defensa del excapitán de Carabineros Patricio Maturana solicita su indulto particular ante el Ministerio de Justicia

    3.
    Marcelo Mena por retiro de 43 decretos medioambientales: “Revertir lo que se logró no es lo que la gente está buscando”

    Marcelo Mena por retiro de 43 decretos medioambientales: “Revertir lo que se logró no es lo que la gente está buscando”

    4.
    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    5.
    Superintendenta de Educación y directora de Junaeb dejan sus cargos

    Superintendenta de Educación y directora de Junaeb dejan sus cargos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Anuncian venta de entradas para Lollapalooza 2027: ¿Cuándo comienza y cuáles son los precios?

    Anuncian venta de entradas para Lollapalooza 2027: ¿Cuándo comienza y cuáles son los precios?

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    Ministerio de la Mujer se querella por femicidio en Paine
    Chile

    Ministerio de la Mujer se querella por femicidio en Paine

    PDI realiza fiscalizaciones a extranjeros en locales del centro de Valparaíso

    Para avanzar en políticas de defensa: Presidente Kast se reúne con comandantes en jefe del Ejército y de la Armada

    Petróleo anota otro fuerte aumento por tensiones en Medio Oriente y amenazas a infraestructura energética
    Negocios

    Petróleo anota otro fuerte aumento por tensiones en Medio Oriente y amenazas a infraestructura energética

    Gremios zanjan discusión sobre feriados irrenunciables y esperan que no se sumen más

    La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado
    Tendencias

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos
    El Deportivo

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Histórico: Venezuela se corona como campeón Mundial de béisbol y es el primer país sudamericano en conseguirlo

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Doechii relata su viaje a una playa chilena tras su triunfo en Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Doechii relata su viaje a una playa chilena tras su triunfo en Lollapalooza

    Ozuna lanza nueva versión de “Una aventura”

    El fenómeno no se detiene: la nueva aventura animada de Stranger Things llegará a cines

    Suecia endurece su política penal: Las cárceles se preparan para recibir a presos de 13 años de edad
    Mundo

    Suecia endurece su política penal: Las cárceles se preparan para recibir a presos de 13 años de edad

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

    Perú advierte sobre los riesgos del Plan Escudo Fronterizo de Kast y pide no volver al Muro de Berlín

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir