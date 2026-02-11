SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra de Agricultura se reúne con locatarios afectados por el incendio en Vega Central

    Mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y catastro de daños, la titular de Agricultura, María Ignacia Fernández, manifestó "la disposición a poder servir de enlace para las cosas que sean requeridas" por los locatarios del mercado.

    Por 
    Javiera Ortiz
    La ministra de Agricultura Ignacia Fernández junto a la directiva de la Vega Central.

    La ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, se reunió durante este miércoles con la directiva de la Vega Central para evaluar la situación de los más de 60 locatarios afectados por el incendio que consumió parte del mercado la madrugada del domingo.

    Mientras continúan los trabajos de remoción de escombros, la titular de Agricultura señaló que “manifestamos nuestra disposición a poder servir de enlace para las cosas que sean requeridas, entendiendo además que el Gobierno Nacional ya está realizando una tarea importante a través de (...) la elaboración de una ficha de afectación“.

    En cuanto a la posible alza de los precios, Fernández señaló que “hasta ahora no estimamos que puedan haber alzas porque es un número acotado de locatarios que se han visto afectados respecto de lo que es el funcionamiento regular de La Vega y del abastecimiento que aquí se realiza”.

    En esa misma línea, el vocero de la Vega, Arturo Guerrero, valoró el encuentro y la coordinación interinstitucional. “Las peticiones las hacemos y la verdad de las cosas es que nosotros con los gobiernos, tanto comunal como central, tenemos una relación de la que me siento orgulloso como Vega Central, o sea, solucionamos problemas, no creamos más”, destacó.

    Adicionalmente, Guerrero realizó un balance de la afectación en el mercado: “Lo que realmente afectó el incendio es un 6% de los 1.150 locales y no va a haber alza de precios, porque hoy hay una producción fabulosa en el campo".

    09.02.2026 Incendio en locales de la Vega Central. Foto: Pablo Vásquez. Pablo Vásquez R.

    En medio de las labores para habilitar los espacios dañados por el fuego, representantes del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) comenzaron el catastro de daños para, posteriormente, realizar la activación del Fondo de Contingencia MiPyme Segura, cuyo objetivo es apoyar la recuperación productiva y de infraestructura de la Vega.

    La iniciativa, financiada por el GORE y ejecutada por Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), consiste en la entrega de subsidios desde los $600 mil hasta $10 millones a los locatarios afectados por el incendio, dependiendo del nivel de daño.

    Más sobre:María Ignacia FernándezVega CentralArturo GuerreroGobierno RegionalMinisterio de Agricultura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest

    Bolsa de Santiago repunta impulsada por acciones de SQM

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal

    “Tengo absoluta tranquilidad”: exdelegada de Valparaíso defiende gestión ante megaincendio tras informe de Contraloría

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    3.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    4.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    5.
    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad

    FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest
    Chile

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest

    FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal

    Bolsa de Santiago repunta impulsada por acciones de SQM
    Negocios

    Bolsa de Santiago repunta impulsada por acciones de SQM

    Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones crece en enero por sobre un 40%

    Bank of America eleva sus perspectivas de crecimiento para Chile por el precio del cobre y agenda del gobierno de Kast

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026
    Cultura y entretención

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    El intenso trailer del capítulo 5 de El Caballero de los Siete Reinos

    A 14 meses de las presidenciales, Francia entra en campaña
    Mundo

    A 14 meses de las presidenciales, Francia entra en campaña

    Secretario de Energía de EE.UU. realiza histórica visita a Venezuela

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó