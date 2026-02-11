Ministra de Agricultura se reúne con locatarios afectados por el incendio en Vega Central

La ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, se reunió durante este miércoles con la directiva de la Vega Central para evaluar la situación de los más de 60 locatarios afectados por el incendio que consumió parte del mercado la madrugada del domingo.

Mientras continúan los trabajos de remoción de escombros, la titular de Agricultura señaló que “manifestamos nuestra disposición a poder servir de enlace para las cosas que sean requeridas, entendiendo además que el Gobierno Nacional ya está realizando una tarea importante a través de (...) la elaboración de una ficha de afectación“.

En cuanto a la posible alza de los precios, Fernández señaló que “hasta ahora no estimamos que puedan haber alzas porque es un número acotado de locatarios que se han visto afectados respecto de lo que es el funcionamiento regular de La Vega y del abastecimiento que aquí se realiza”.

En esa misma línea, el vocero de la Vega, Arturo Guerrero, valoró el encuentro y la coordinación interinstitucional. “Las peticiones las hacemos y la verdad de las cosas es que nosotros con los gobiernos, tanto comunal como central, tenemos una relación de la que me siento orgulloso como Vega Central, o sea, solucionamos problemas, no creamos más”, destacó.

Adicionalmente, Guerrero realizó un balance de la afectación en el mercado: “L o que realmente afectó el incendio es un 6% de los 1.150 locales y no va a haber alza de precios, porque hoy hay una producción fabulosa en el campo".

09.02.2026 Incendio en locales de la Vega Central. Foto: Pablo Vásquez. Pablo Vásquez R.

En medio de las labores para habilitar los espacios dañados por el fuego, representantes del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) comenzaron el catastro de daños para, posteriormente, realizar la activación del Fondo de Contingencia MiPyme Segura, cuyo objetivo es apoyar la recuperación productiva y de infraestructura de la Vega.