Ministra Steinert sostiene que relación con la PDI “está perfecta” y que “no se ha debilitado por nada”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la relación con la Policía de Investigaciones (PDI), asegurando que esta se encuentra “perfecta”, en medio de todos los cuestionamientos por la salida de subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

La titular de Seguridad se trasladó durante la mañana de este lunes hasta la Región de Valparaíso donde participó en una pauta de la PDI, por dos procedimientos ocurridos en diferentes comunas de la región.

“La relación con Policía de Investigaciones está perfecta, seguimos trabajando juntos”, sostuvo la autoridad, añadiendo que “el trabajo no para”.

“Fuimos a Calama juntos, producto de ese inédito hecho que provocó la muerte de una inspectora. Seguimos trabajando para volver a Calama. Nos llevamos desafíos importantes, así que no, no se ha debilitado por nada”, enfatizó Steinert en declaraciones recogidas por Radio ADN.

Cabe recordar que hace unos días surgió una controversia entre la titular de Seguridad y la Policía de Investigaciones, luego de que se conociera que la secretaria de Estado habría pedido la salida de la prefecta general (r) Consuelo Peña.

Las relaciones se tensaron aún más luego de que, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la ministra sostuviera que la salida de Peña obedeció a una decisión de la PDI y no de ella.