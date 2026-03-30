SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Steinert sostiene que relación con la PDI “está perfecta” y que “no se ha debilitado por nada”

    La ministra de Seguridad, que participó en una actividad de la PDI en la Región de Valparaíso, sostuvo que "seguimos trabajando juntos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la relación con la Policía de Investigaciones (PDI), asegurando que esta se encuentra “perfecta”, en medio de todos los cuestionamientos por la salida de subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

    La titular de Seguridad se trasladó durante la mañana de este lunes hasta la Región de Valparaíso donde participó en una pauta de la PDI, por dos procedimientos ocurridos en diferentes comunas de la región.

    “La relación con Policía de Investigaciones está perfecta, seguimos trabajando juntos”, sostuvo la autoridad, añadiendo que “el trabajo no para”.

    “Fuimos a Calama juntos, producto de ese inédito hecho que provocó la muerte de una inspectora. Seguimos trabajando para volver a Calama. Nos llevamos desafíos importantes, así que no, no se ha debilitado por nada”, enfatizó Steinert en declaraciones recogidas por Radio ADN.

    Cabe recordar que hace unos días surgió una controversia entre la titular de Seguridad y la Policía de Investigaciones, luego de que se conociera que la secretaria de Estado habría pedido la salida de la prefecta general (r) Consuelo Peña.

    Las relaciones se tensaron aún más luego de que, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la ministra sostuviera que la salida de Peña obedeció a una decisión de la PDI y no de ella.

    Más sobre:Trinidad SteinertPDIConsuelo Peña.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Inmobiliaria San Antonio pide al gobierno desistir de la expropiación por megatoma ante anuncio de reversar en Colonia Dignidad

    Squella respalda a Steinert y califica como “machista” la polémica con PDI

    Lo más leído

    1.
    Asesino de Calama planificó crimen hace cuatro meses y lo dejó escrito en un cuaderno: PDI califica el hecho como “masacre” y autor arriesga cadena perpetua

    Asesino de Calama planificó crimen hace cuatro meses y lo dejó escrito en un cuaderno: PDI califica el hecho como “masacre” y autor arriesga cadena perpetua

    2.
    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    3.
    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    4.
    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    5.
    “Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura (...)”: Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

    “Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura (...)”: Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric
    Chile

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina
    Negocios

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina

    Informe de FNE detalla reordenamiento del mapa de agentes de carga por fusión entre Apex y Andes Chile

    Rincón tras prórroga en alza de cuentas de luz: “Nuestro esfuerzo es encontrar la fórmula que permita dar con la solución”

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”
    El Deportivo

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”

    Duro golpe para Marcelo Bielsa: figura de Uruguay se pierde el Mundial tras grave lesión sufrida ante Inglaterra

    “Los All Whites hacen historia”: la prensa neozelandesa enloquece con la victoria ante la Roja

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista

    Mario, Star Fox y Pikmin: Cómo Super Mario Galaxy vuelve posible un universo cinematográfico de Nintendo

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática
    Mundo

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    La jefa de la oposición en Taiwán acepta la invitación de Xi Jinping a pesar del riesgo político

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico