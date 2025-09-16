Ministro Cordero afirma que Fiscalía investiga la participación de un tercero en la muerte de hombre en mall Plaza Vespucio

La tarde de este lunes, pasadas las 16 horas, un hombre de 27 años que padecía esquizofrenia, llegó hasta una sucursal bancaria en el mall Plaza Vespucio acompañado de su madre. Ese lugar, minutos más tarde, sería el lugar donde perdería la vida a raíz de un altercado con personal de seguridad del recinto comercial.

Luego de lo ocurrido, la información preliminar daba a entender que el joven habría sido reducido tras ser detectado robando, pero posteriormente fue la misma familia y la policía quienes descartaron esa hipótesis y explicaron que su muerte, aún en investigación, se habría producido luego de que el hombre fuera reducido por los guardias privados tras una descompensación de su condición médica.

Pese a eso, este martes el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que en el caso podría haber más personas involucradas, más allá del personal de seguridad que se ha señalado y sospechado por la muerte del hombre, quien perdió la vida en los estacionamientos del mall ubicado en la Avenida Vicuña Mackenna 7110 en la comuna de La Florida.

El origen

Según ha relatado la familia de la víctima a diferentes medios de televisión, mientras el joven se encontraba en la sucursal bancaria escuchó un fuerte estruendo, lo que provocó su descompensación. En ese estado, y tras dejar el banco, c omenzó a agredir e insultar a los transeúntes que pasaban por el lugar , lo que provocó una reacción en estos.

Ante ese escenario, los guardias del centro comercial intervinieron para intentar reducir al hombre, a los que también se habría unido otras personas. En el canal 24 Horas, la hermana del fallecido sostuvo que “después lo intentaron reducir y creo que también había insultado o tirado un manotón a alguien en una moto, que andaba entero de negro y que dicen que pudo haber sido un guardia municipal. El motorista se da como una vuelta, toma vuelo y le pega con el casco en la cabeza”.

La Fiscalía Metropolitana Oriente no se ha referido recientemente a estos nuevos antecedentes, pero el ministro Cordero señaló este martes que “el gobierno quiere ser relativamente cuidadoso en relación a esos antecedentes, porque, al parecer, existiría la participación de un tercero, asunto respecto al cual es objeto de investigación ”.

La autoridad de gobierno agregó que “es un caso especialmente delicado por el origen, por la naturaleza de la persona, la diligencia que se estaba realizando y la manera en que, al parecer, terceros también actuaron en ese caso, no simplemente los guardias”.

Una causa de muerte en duda

La familia del joven fallecido también ha apuntado al rol de los guardias de seguridad en el altercado. La madre del hombre, quien fue testigo de lo sucedido, afirmó que ella le gritaba al personal “que era esquizofrénico, que no se tiraran encima de él porque tenían que calmarlo”, algo que tampoco le habrían permitido a ella.

En cambio, afirmó ante la prensa, dichos guardias “se tiraron encima de él”, lo que la lleva a creer que “lo asfixiaron, porque después entró en un paro y estuvieron 45 minutos haciéndole reanimación”.

La hermana del fallecido también dijo que la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio y apuntó a que los guardias al ver que el fallecido atacó a las personas “lo empezaron a increpar, lo trataban a garabatos, eran como si fueran unos delincuentes en vez de guardias”.

“Cuando lograron reducirlo estaban los cuatro guardias encima de él. Fue golpeado, reducido, asfixiado”, agregó. Seguido de eso, incluso aseguró que al ser inmovilizado “le estaban haciendo reanimación con las esposas”.

Precisamente la causa de muerte del hombre de 27 años es una de las diligencias clave en el caso para dilucidar la participación de terceras personas en el hecho. Para eso, el Ministerio Público encargó las diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Este lunes, el subprefecto Robert Briones de la BH sostuvo que “ no sabemos si fue producto de las múltiples lesiones que presenta la víctima -que tiene bastantes erosiones, escoriaciones, equimosis en el rostro- o fue producto de algún evento cardíaco o alguna enfermedad de otra índole”.

“Lo que está haciendo ahora la PDI es establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos y también establecer si las lesiones son coincidentes al evento de una agresión por parte de los guardias de seguridad o que la muerte haya sido producida por algún elemento, ya sea por alguna enfermedad previa”, agregó Briones

Sobre las diligencias, el subprefecto afirmó que se estaban levantando las declaraciones de testigos, así como también que se revisarían las cámaras de seguridad del lugar para poder determinar la dinámico de los hechos que derivaron en la muerte del joven.