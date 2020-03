Ministro de Educación asegura que no descartarán medidas ante posible propagación de coronavirus en colegios

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió esta mañana a los casos de coronavirus que fueron diagnosticados al interior de la comunidad educativa del colegio San Benito, en Vitacura, y llamó a abordar la situación con tranquilidad.

Según señaló el secretario de Estado, atendida la fase en la que se encuentra el país, las medidas que hay que tomar son específicas de aislamiento: “Eso es lo que está ocurriendo en ese establecimiento. Se identificaron los casos y esas personas están en sus domicilios haciendo cuarentena”.

Pese a esto y consultado sobre una posible suspensión de clases, el ministro aseguró que no descartarán medidas. “Lo importante es que las medidas que se vayan tomando estén muy coordinadas con la autoridad sanitaria”, agregó Figueroa en conversación con 24H.

“Puede ser que en la medida que este virus evolucione y el Ministerio de Salud considere que hay que pasar a una fase distinta de medidas a tomar, ahí por supuesto vamos a colaborar”, señaló.

Condena a las tomas

Por otra parte, el titular del Mineduc rechazó el llamado que hizo la Aces a realizar nuevas movilizaciones en colegios para esta jornada. "Todo llamado a interrumpir el proceso formativo dentro de una escuela, es un llamado a perjudicar la educación pública", dijo.

Así, aseguró que todos los hechos de violencia “que impidan a millones de chilenos ejercer el derecho a educarse, debe ser condenado (...) No se puede mejorar la educación si no estamos en la sala de clases, si no hay un proceso formativo continuo”.