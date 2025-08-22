Ministro Elizalde confirma que dos hinchas permanecen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó durante la mañana de este viernes, que dos chilenos permanecen internados tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Argentina, apuntando que estos se encuentran fuera de riesgo vital.

De acuerdo a lo que señaló Elizalde que visitó a los heridos en el Hospital Fiorito en Argentina, “se mantienen dos personas internadas, Gonzalo Alfaro y Jaime Mora, he tenido la oportunidad de reunirme con sus familiares“, añadiendo que ”están fuera de riesgo vital".

De acuerdo a lo que detalló el director ejecutivo del Hospital Fiorito “los dos pacientes más graves que ingresaron de esta veintena, se le pudieron dar respuesta en forma inmediata, donde se han realizado dos neurocirugías en el lapso de menos de seis horas, con una patología aguda, graves, que de no haber tenido una respuesta en tiempo y forma, las complicaciones hubieran sido de otra manera”.

Respecto a Jaime Mora según informó “a pesar del procedimiento neuroquirúrgico que se realizó, está evolucionando favorablemente, está lúcido, así que entendemos que dada la evolución y la experiencia nuestra, de no haber algún tipo de complicación, debería estar favorablemente en las próximas setenta y dos horas aproximadamente, en condiciones de reevaluar, de acuerdo a todo esto, la posibilidad de alta”.

Por otro lado, en el caso de Gonzalo Alfaro, informó que “se encuentra todavía en el servicio de terapia intensiva, que también tuvo otro procedimiento neuroquirúrgico, está con respiración mecánica, entendemos que también dada la circunstancia, debería evolucionar en forma favorable, a no ser de incurrir con algún tipo de eventualidades que puede ocurrir en estos casos”.

Mesas de trabajo

Elizalde en la ocasión, se refirió a los incidentes ocurridos señalando que “yo ayer dije que es evidente que la organización no estuvo a la altura de lo que se requería, pero sobre este punto, bueno, tendrán que realizarse la evaluaciones correspondientes para adoptar las medidas que corresponda para el futuro”.

Elizalde además realizó un llamado a que ambos países trabajen juntos en erradicar la violencia señalando que “por eso hemos acordado una mesa técnica de trabajo tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que podamos adoptar medidas sobre la base de las legislaciones vigentes en ambos países que permitan ser más efectivos para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro”

El ministro del Interior, también se refirió a que sólo hubiera detenidos chilenos apuntando que “ayer hicimos referencia que solo se había detenido a quienes eran parte de una hinchada, no de ambas hinchadas, y finalmente ley pareja no es dura”, añadiendo que “quiero ser bien respetuoso, nosotros no vamos a hacer de esto una polémica entendiendo que lo que ha habido desde que iniciamos esta visita es un diálogo constructivo entre autoridades de ambos países sobre la base de objetivos comunes”.

Sobre los chilenos liberados, Elizalde detalló que el consulado chileno está trabajando para entregar un salvoconducto que les permita ingresar al país.