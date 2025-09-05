SUSCRÍBETE
Nacional

Ministro Muñoz destaca éxito de “DaleQR”: más de 500 mil veces se han alcanzado los viajes gratuitos desde su implementación

Según dio a conocer el titular de Transportes, "DaleQR" ha beneficiado a 138.947 personas distintas desde su implementación hace dos años.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Créditos: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Durante la mañana de este viernes 5 de septiembre, el ministro de ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, entregó un balance de los dos primeros años desde la implementación del “DaleQR”, beneficio que fija un monto máximo para el pago del transporte público a través de códigos QR dando el resto de los viajes gratis.

Según informó el ministro a dos años de la puesta en marcha del sistema, el beneficio ya se ha entregado 534.912 veces, accediendo a este un total de 138.947 personas distintas, quienes en promedio han ahorrado $8.409.

“Hay más de 500.000 veces que hemos dicho usted llegó al monto máximo mensual“, expresó Muñoz, añadiendo que “eso nos habla de que esta es una política que ha sido exitosa y que ha permitido que muchas personas asuman con entusiasmo y paguen a través del QR, que entre paréntesis ya supera el 28% de los pagos del pasaje adulto”.

Entre los beneficiados, el promedio de edad es de 34 años, mientras que el 57% corresponde a hombres y un 43% a mujeres. Junto con esto, es que sólo durante el mes de agosto 30.452 personas recibieron el beneficio.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, ya hay más de 4,5 millones de personas suscritas al pago con QR.

“Es una medida que viene a fomentar el pago, que viene a premiar a aquellos usuarios que ocupan el sistema de red en forma cotidiana y de esa manera contribuyen también a una mejor ciudad”, añadió el ministro.

Por su parte, Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano señaló que “Estamos realizando un balance desde Red Movilidad, un balance de estos dos años de implementación de una política pública sólida, de una política pública que beneficia directamente el bolsillo de las personas. DaleQR llegó para quedarse, en septiembre del año 2023 lo inauguramos y hoy día, como señalaba el ministro, tenemos cada día más personas usándolo y beneficiándose”.

En la ocasión el titular de transportes, además se refirió al concurso de payas lanzado por el ministerio y Red, mencionando que “ya hemos recibido más de mil payas por lo que hemos decidido es extender el plazo”, hasta el 15 de septiembre.

