Ministro Paris confirma que personas con VIH no deben mostrar ningún documento para vacunarse y se abre a inocular a este grupo en centros de atención especializados

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó esta mañana que las personas con VIH podrán ser vacunadas contra el Covid-19 sin necesidad de mostrar un documento médico que acredite su patología. Esto a días de que, por calendario, comience la inoculación de personas con enfermedades crónicas según su rango de edad.

“Basta que diga que tiene una enfermedad crónica y con eso es suficiente. He insistido mucho en eso, que hay que creerle a las personas cuando dicen que tienen una enfermedad crónica”, aseguró Paris. El titular de la cartera además agregó: “No es necesario, porque eso está en la ley de deberes y derechos del paciente, que se le obligue a decir que es portador del VIH. Son personas normales, estando con su tratamiento al día, con un buen control, son personas normales, no es una enfermedad de la cual haya que estigmatizar a la persona por llevar el virus”.

Los dichos del titular de Salud, que fueron dados en entrevista con Radio ADN, vino a reforzar lo ya establecido por el Ministerio de Salud (Minsal) en el oficio ordinario B22 Nº706 firmado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, el 16 de febrero.

En dicho oficio el Minsal estableció que se suprimirá la “condición o requisito de solicitar la orden emitida por los profesionales de centros de atención de VIH, eliminando por tanto la indicación de señalar diagnóstico GES 18″.

En esa línea, el documento oficial de Salud estipuló que “para acceder a la vacuna, al igual que el resto de la población, deben portar su cédula de identidad y señalar, en caso de ser consultadas, pertenecer al grupo de personas con enfermedades crónicas mencionadas en el plan de vacunación”.

A su vez, el ministro Paris se abrió a la idea de vacunar a este grupo de la población en los centros de atención de pacientes con VIH para así poder resguardar la confidencialidad. “Lo voy a conversar con la directora del Programa Nacional de Inmunizaciones, pero creo que sí lo podemos hacer, tal como lo estamos haciendo con los dializados que los estamos haciendo vacunar en sus propios centros. Podemos implementarlo si es necesario, si para ellos es una situación más cómoda y más agradable. Lo voy a estudiar”, dijo el ministro.

El activista Víctor Hugo Robles, agradeció la postura del ministro Paris. “La comunidad de personas viviendo con VIH valoramos muy positivamente las últimas palabras del ministro de Salud que viene a dar sentido social y comunitario a la lucha que hemos emprendido hace más de un mes las personas viviendo con VIH”, dijo Robles.

El activista agregó que “esperamos que los equipos técnicos, los equipos de salud y los vacunatorios, respeten estas indicaciones clínicas establecidas”. A su vez espera que el Minsal puede concretar la posibilidad de realizar la inoculación de este grupo en los centros de atención especializados para así evitar “el miedo a la persona que vive con VIH a vacunarse en los consultorios de su barrios y, lo más importante, respetar el principio de confidencialidad que está establecido por ley”.