Minsal y matronas llegan a acuerdo y controversial decreto será modificado

“Vamos a ver la solución. Le voy a decir a la ministra que llame a la señora Lucy (Rojas Santander, vicepresidenta del Colmat). La va a llamar hoy día mismo y vamos a solucionar esto”.

Las palabras son del Presidente Gabriel Boric y sus interlocutoras las dirigentas del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, gremio que este viernes se manifestó en el frontis del Palacio en rechazo del nuevo decreto exento N°243 del Ministerio de Salud, que según acusaban, reducía el campo laboral de los profesionales y además atentaba contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Poco demoró la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en contactarse con las dirigentas. Y tras concretarse la reunión, las matronas afirmaron que hubo “humo blanco”, afirmando que llegaron a un acuerdo y que el decreto será revisado.

En un punto de prensa, la ministra explicó que “el sentido de esa modificación para nosotros como ministerio es mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales del primer nivel y que incluso puedan, en forma estructural también, volver a atender partos”. Sin embargo, reconoció que “hay elementos de la norma que la verdad es que generaron mucha preocupación”.

Y añadió: “Como nuestro interés es mejorar la capacidad resolutiva y no reducir el campo de funcionamiento de las matronas, dijimos que cualquier elemento de la norma que no se entendiera bien o que pareciera estar retrocediendo estábamos dispuestos a modificarlo, y llegamos al acuerdo de modificar, en forma urgente, con una venda, aquellos aspectos que parecen más necesarios de modificar inmediatamente, para que en el fondo haya la tranquilidad de que lo que se quiere hacer es mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos y no disminuir las competencias que tienen las matronas hoy día en la atención”.

En resumen, Aguilera afirmó que “se derogan los puntos álgidos y vamos a trabajar en la nueva norma”.

¿Qué puntos son específicos a los que se llegó a acuerdo? Aguilera señaló que “porque habían algunos específicos que planteaba precisamente la presidenta (del gremio) durante esta mañana, el tema de la neumatología, el tema de las urgencias... Lo que sucede es que la norma antigua, por ejemplo, nunca mencionaba la neumatología”.

“Entonces, de hecho, como nosotros modificamos la parte de los hospitales de primer nivel, no tocamos esos elementos, pero hoy parece necesario y les parece urgente que lo incorporemos y lo mencionemos explícitamente, eso no tenemos problema. Después había un tema con las urgencias, si son diferenciadas o indiferenciadas, y efectivamente nosotros los hospitales del nivel de mayor complejidad tienen urgencias diferenciadas. Los hospitales de intermedio, de hecho, tienen urgencias diferenciadas y, por lo tanto, parecía equívoco que en la norma, en la propuesta, dijera que podían ser indiferenciadas”.