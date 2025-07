Minvu notifica al Congreso de amenazas contra la integridad de ministro Montes

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) notificó este jueves a la comisión investigadora del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso que el titular de la cartera, Carlos Montes, ha sufrido de amenazas en contra de su integridad física y por lo mismo solicita extremar las medidas de seguridad en las instalaciones del Congreso.

El secretario de Estado no se presentó esta jornada debido a problemas de salud, sin embargo, se indicó que para el día en que asista se deberá considerar medidas extraordinarias por “amenazas que él ha recibido”.

“Son serias y que me constan”, señaló el presidente de la instancia, Andrés Celis (RN), quien fue notificado por el Minvu y asesores del ministro Montes de la situación. El parlamentario decidió como primera medida comunicarle la situación al jefe de Gestión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Rigoberto Hernández.

“ Me han pedido tomar medidas de seguridad, que no soy la persona competente para eso, y por lo mismo envié estos antecedentes a la persona encargada de seguridad del Parlamento”, explicó Celis.

En el escrito solicitó información sobre “las condiciones de seguridad previstas para la sesión de la Comisión en la cual el ministro Carlos Montes ha sido citado a exponer”.

Por su parte, Hernández indicó que “l a comisión que usted preside ha sido evaluada como de alto riesgo por parte de seguridad en función de la temática contingente a tratar, los actores involucrados y las potenciales interrupciones al normal funcionamiento de esta”.

Por ello, parte de las medidas que se tomarán son tener al interior de la comisión un funcionario y otro al exterior en el sector al lado de la puerta de la sala, además, se realizará control de accesos y monitoreo en las cámaras de seguridad.

Asimismo, Hernández entregó recomendaciones para los diputados, expresando que “ la principal medida de control y resguardo debería venir de la propia comisión en el sentido de que las personas invitadas por esta comisión estén debidamente ingresadas en el sistema informático de ingreso de visitas”.

Desde el Minvu indicaron que el ministro desea realizar la exposición ante la instancia con tranquilidad, para aclarar las dudas respecto al proceso de reconstrucción del megaincendio.

Celis añadió que “ la seriedad de las amenazas en contra del ministro, una cuestión que obviamente es condenable y que no debería ocurrir en nuestro país, yo creo que aquí en el Congreso, y ha sido mi experiencia por lo menos en los últimos años, hay protocolos de seguridad bastante intensos que debiesen darle garantías a cualquier persona que viene acá”.

“Estoy frente a una amenaza que me manifiesta, me comunica el Poder Ejecutivo. Estoy frente a una advertencia que me hace la seguridad de esta Cámara de Diputados y Diputadas”, cerró.