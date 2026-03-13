Muere Claudio Spiniak, empresario condenado por delitos sexuales contra menores en caso que remeció al país

A los 77 años murió el exempresario Claudio Spiniak Vilensky, protagonista de uno de los casos judiciales más emblemáticos de comienzos de siglo en Chile, el que remeció al mundo empresarial, político y judicial.

Spiniak adquirió notoriedad pública en 2003, cuando fue detenido en el marco de una investigación por estupro, prostitución infantil y producción de material pornográfico, causa que destapó un circuito de abusos cometidos contra menores en Santiago.

Con el correr de los meses, la indagatoria -que fue conocida como el “caso Spiniak”- derivó en uno de los mayores escándalos judiciales y políticos del país, luego de que el proceso se desvió a partir del testimonio de Gema Bueno, quien afirmó que en las fiestas y orgías sexuales organizadas por el entonces dueño del gimnasio Go&Fitness, en el barrio alto de la capital, participaban parlamentarios.

La versión de la mujer fue respaldada públicamente por la entonces diputada Pía Guzmán y por el exsacerdote José Luis Artiagoitía, el “cura Jolo”. Bueno se retractó en agosto del 2004, cuando reconoció en entrevista a La Tercera que “todo, todo era mentira”.

La condena a Spiniak

Cuatro jueces estuvieron a cargo del caso -entre ellos Daniel Calvo, Sergio Muñoz y Manuel Valderrama-, hasta su sentencia definitiva por la Corte Suprema en 2008, cuando a Spiniak se le condenó a 12 años de prisión y al pago de multas por abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico infantil, en calidad de autor.

El fallo dejó sin efecto una sentencia previa de la Corte de Apelaciones que le había impuesto una pena menor y descartó la existencia de una asociación ilícita, pese a las acusaciones iniciales sobre una red de pedofilia con derivadas políticas.

De los 14 proxenetas que inicialmente fueron formalizados, la justicia condenó sólo a cinco de ellos y varios de los carabineros que participaron en la investigación terminaron expulsados de la policía y algunos, incluso, fueron condenados por abusos sexuales a menores.

El exempresario cumplió la mayor parte de su condena en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago , donde permaneció cerca de una década. En diciembre de 2016 obtuvo la libertad anticipada, luego de que una comisión de la Corte de Apelaciones redujera su pena por buena conducta, lo que permitió su salida del penal mediante un operativo realizado a través del túnel que conecta la Cárcel de Alta Seguridad con Santiago I, en estricto hermetismo para evitar incidentes.

Tras su libertad estuvo recluido en una parcela a 200 kilómetros de Santiago. Luego vivió durante varios años en Argentina, retornando al país tras presentar problemas de salud. El año pasado, en septiembre, estuvo internado en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo producto de una insuficiencia renal aguda.