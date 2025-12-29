SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
    Nacional

    Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal

    Luis Antonio Becerra Pino falleció durante las labores de emergencia, luego de sufrir una complicación de salud en medio del operativo.

    Por 
    Roberto Martínez

    Este lunes, autoridades confirmaron el fallecimiento del comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Litueche, en la Región de O’Higgins, ocurrido mientras participaba en el combate de un incendio forestal que afectaba a la zona.

    Se trata de Luis Antonio Becerra Pino, quien se encontraba en plena labor operativa al momento de sufrir una complicación de salud.

    La información fue ratificada por la propia institución bomberil, que comunicó el deceso del voluntario, generando una profunda conmoción tanto al interior del Cuerpo de Bomberos como en la comunidad local, donde Becerra Pino era ampliamente conocido por su trayectoria y liderazgo.

    Becerra Pino estaba a cargo de las labores de combate del siniestro que se registra desde aproximadamente las 14.00 horas de este lunes en el sector de Santa Mónica, de la respectiva comuna, que ha devastado una superficie aproximada de 50 hectáreas de vegetación, según información de Conaf.

    El alcalde de Litueche, Rodrigo Palominos, explicó en declaraciones a CNN Chile que el comandante estaba desplegado en el control del siniestro cuando comenzó a presentar problemas de salud.

    Según antecedentes preliminares, Becerra Pino habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en medio del operativo. Pese a los esfuerzos desplegados en el lugar, el voluntario falleció, convirtiéndose en una nueva víctima asociada a las emergencias forestales que afectan al país.

    Desde el municipio y distintas autoridades locales expresaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del comandante fallecido, resaltando su vocación de servicio y el rol fundamental que desempeñan los bomberos en la protección de la vida, los bienes y el entorno natural, muchas veces en condiciones de alto riesgo.

