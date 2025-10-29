Muere piloto de avioneta que capotó en Putaendo: caída provocó incendio en parcela

Este miércoles, una avioneta capotó en un sector rural de la comuna de Putaendo, en la Región de Valparaíso, dejando una persona fallecida, que corresponde al piloto, quien viajaba sin acompañantes.

El accidente se produjo en el sector rural de 21 de mayo, cuando la nave cayó en el patio de una parcela, generando un incendio que afectó pastizales y al chasis del avión ligero, el que quedó totalmente destruido.

Al lugar se trasladó personal de Carabineros, que a eso de las 19.15 horas recibió la alerta, en el retén Quebrada Herrera. También SAMU y Bomberos llegó a la zona para atender la emergencia.

De acuerdo a la información de la policía uniformada, las causas de la caída son materia de investigación.

Asimismo, señalaron que de momento se desconoce la identidad de la persona fallecida.