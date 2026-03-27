Mujer escapó para dar aviso a Carabineros: sujeto es detenido por violencia sistemática contra conviviente en Las Condes

Personal del OS-9 de Carabineros logró la detención de un sujeto denunciado por un grave caso de violencia intrafamiliar en Las Condes.

La detención se dio tras el escape de la víctima, una mujer de 47 años que enfrentó meses de maltrato sostenido.

La mujer presentaba diversas lesiones de mediana gravedad, constatadas en un centro asistencial, incluyendo hematomas, cortes y heridas compatibles con agresiones reiteradas en el tiempo.

La investigación, instruida por la Fiscalía de Flagrancia Oriente y desarrollada por el Departamento OS-9 de Carabineros de Chile, se originó a raíz de la denuncia realizada por la propia víctima el miércoles 25 de marzo de 2026.

Esta persona mantenía una relación de convivencia con el sujeto desde diciembre de 2025, tras conocerse a través de redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, la víctima habría sido retenida a la fuerza por su pareja, que limitaba sus desplazamientos y la mantenía incomunicada. En ese contexto, fue sometida a constantes agresiones físicas, amenazas de muerte y episodios de extrema violencia, incluyendo intentos de asfixia, configurando un cuadro de control coercitivo prolongado.

La situación alcanzó su punto más crítico el miércoles, cuando el sujeto intensificó las agresiones y amenazó con quitarle la vida y quemar el inmueble que compartían.

Aprovechando un descuido, la víctima logró huir y dirigirse hasta una unidad de Carabineros en la que realizó la denuncia que activó de inmediato los protocolos investigativos.

A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó una orden de detención, junto con una orden de entrada, registro e incautación para el domicilio.

En la madrugada del jueves 26 de marzo, personal del OS-9, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), concretó un operativo en la vivienda ubicada en Las Condes, logrando la detención del individuo.

El detenido, un hombre de 49 años, mantenía antecedentes penales y policiales, además de órdenes de detención vigentes por delitos vinculados a violencia intrafamiliar y amenazas.

En el inmueble, además, los policías incautaron armas blancas y otros elementos relevantes que fueron derivados a peritajes especializados.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del tribunal competente para su control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas al total esclarecimiento de los hechos.