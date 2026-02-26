Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?

Con la entrega de ceniceros portátiles y partes de cortesía, desde la Municipalidad de Ñuñoa y la Cámara de Comercio de Barrio Italia buscan concientizar a vecinos y asistentes para que no boten este tipo de residuos al suelo, esto en el marco del plan Cero Colillas de la comuna.

El plan inició en noviembre pasado, cuando tuvo una etapa de marcha blanca que se extendió hasta el pasado 31 de noviembre, y desde entonces quienes sean sorprendidos arrojando colillas de cigarro o realizando incivilidades como orinar en la vía pública, arriesgan multas que podrían superar los 300 mil pesos.

Puntualmente, la ordenanza municipal contempla multas de hasta 5 UTM (aproximadamente $347.000) por acciones como arrojar colillas de cigarro o chicles en la vía pública, no recoger las heces de mascotas u orinar en espacios abiertos, entre otras acciones consideradas incívicas.

Al momento del lanzamiento de la campaña en noviembre pasado el alcalde Sebastián Sichel señaló que “la multa llega hasta $347 mil; si eres reincidente seguro que tendrás que pagar eso, si es por una primera vez la multa es de alrededor de $150 mil”.

“Con la Cámara de Comercio de Ñuñoa estamos gestionando que los mismos locales financien estos ceniceros portátiles, trajimos esta idea de Copenhague. Queremos una comuna más limpia y amable, donde todas y todos cuidemos nuestros espacios comunes. La marcha blanca nos permite educar, informar y promover una cultura de respeto y responsabilidad”, reiteró el alcalde.

El plan de esta forma busca sumarse a la tendencia de otros países que sancionan el lanzar basura en la vía pública como Singapur, Francia, Reino Unido, Australia y Corea del Sur.