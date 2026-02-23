SUSCRÍBETE
    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    El ministro, que fue uno de los afectados por la sanción estadounidense, aseveró que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, le había advertido previamente de las consecuencias de seguir con el proyecto.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Juan Carlos Muñoz JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, condenó -nuevamente- la sanción del gobierno de Estados Unidos que revocó su visa y la de otros dos funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, a raíz del proyecto “Chile China Express” el pasado viernes.

    En concreto, Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones y su jefe de gabinete, fueron acusados de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional de nuestro hemisferio”.

    Esto, debido al proyecto de cable submarino que pretende instalar en el país la empresa China Mobile, que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

    En conversación con T13 Radio, Muñoz aseguró que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, le había advertido previamente de las consecuencias de seguir con el proyecto que pretende unir un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong.

    “El gobierno norteamericano ha transmitido su preocupación respecto de este proyecto y nosotros hemos tomado esos antecedentes y se ha estado poniendo a disposición para poder hacer un análisis correspondiente”, precisó.

    Pese a las advertencias, el ministro respaldó la “soberanía” de Chile y apuntó que es un país que “no distingue entre los distintos países con los cuales tenemos relaciones respecto a un proyecto como este”.

    “Este es un país donde la institucionalidad funciona (...) Hay una normativa, una legislación amplia en materia de telecomunicaciones, confidencialidad de los datos, ciberseguridad que son las que finalmente definen si un proyecto como este avanza o no”, apuntó Muñoz.

    Sobre las declaraciones de Rubio, quien acusó que los funcionarios chilenos “socavaron la seguridad regional”, Muñoz señaló que le parecen “inauditas”.

    “La verdad es que a mí no me cae ninguno de esos calificativos. Ni uno”, sostuvo.

    Por último, condenó: “Esta es una situación que a mí me parece bastante injustificada, me parece arbitraria y parece que evidentemente atenta contra la soberanía de nuestro país”.

