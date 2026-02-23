“Nadie está por sobre la ley”: alcalde de Puente Alto defiende operativo contra el comercio ambulante tras ser increpado

Una consulta ciudadana realizada en Puente Alto permitió que este lunes se ejecutara un operativo de retiro del comercio ambulante en el casco histórico de la comuna.

Sin embargo, pese a que en la encuesta un 59% se manifestó por retirar este tipo de comercio, quienes fueron desalojados protestaron contra la medida e increparon al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Según exhibió T13 esta mañana, varios de los comerciantes argumentaron que contaban con permisos, algunos de ellos de carácter precario, es decir temporal, y desacreditaron la consulta ciudadana porque, supuestamente, podían votar personas que no residían en la comuna.

“¿Por qué nos mintió? Usted nos fue a pedir el voto“, increpó un manifestante, según consignó radio ADN.

En una conferencia de prensa ofrecida en un edificio municipal cercano a la Plaza de Puente Alto, el lugar del desalojo, el alcalde respondió a los cuestionamientos. “nadie está por sobre ni de la consulta ciudadana, ni por sobre la Contraloría, ni por sobre la ley. Lamentamos mucho que la gente lo entienda así, pero el casco histórico y el centro de Puente Alto es de los puentealtinos, y la gente quiere poder caminar, quiere poder venir a tomarse un té, un café tranquilo, y hay harta gente que no viene al centro por los constantes delitos que hay, por la inseguridad, porque no se puede caminar".

“Hay personas que están acostumbradas a 16, 15, 20 años a ganar 5 millones de pesos o 3 millones de pesos en un lugar y que creen que están por sobre ciertos de los vecinos y las vecinas de Puente Alto que necesitan desplazarse", criticó para luego descartar las deficiencias denunciadas por los manifestantes en la consulta ciudadana.

Y es que, según datos entregados por el municipio, había 268 permisos precarios concedidos para gente que se instaló a vender sus productos en el casco histórico. Sin embargo, al momento de acreditar que quienes contaban con esos permisos, que tienen una duración acotada, vivieran en la comuna, notaron que algunos residían en La Pintana, La Granja, Pirque y que otros se encontraban fuera del país.

“Con el análisis de los rut, de los 10 más antiguos, solamente dos trabajaban, los otros arrendaban sus permisos. Había gente que el permiso estaba, por ejemplo, a nombre de una persona que estaba muerta, porque hay gente que cree que los permisos son heredables (...) Y aquí había personas hasta que tenían patente de feria con un permiso precario. Es decir, el día malo en la feria me voy a trabajar a la calle y el día bueno me voy a trabajar en la feria. Y así hago quebrar el patentado, entonces no corresponde todo esto“, apuntó.