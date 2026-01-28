SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Naufragio en Estuario de Reloncaví: Gobernación Marítima de Puerto Montt confirma el hallazgo de cuerpo de cuarto tripulante

    De un total de ocho tripulantes, dos lograron salir con vida, otros cuatro fallecieron y aún continúa la búsqueda de los dos restantes.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmó el rescate de un cuarto cuerpo sin vida, uniéndose a los hallazgos anteriores que dejó el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

    De un total de ocho tripulantes de la embarcación ‘Koñimo I’, dos lograron salir con vida, otros cuatro fallecieron y aún continúa la búsqueda de los dos restantes.

    Desde la Gobernación Marítima indicaron que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa en el lugar realizando los peritajes dispuestos por la Fiscalía. Además, desde la Armada señalaron que se reiniciaron las faenas de buceo, una vez que las condiciones de seguridad lo permitieron.

    “Como resultado de estos trabajos, fue hallado y recuperado desde el interior de la embarcación siniestrada un cuarto tripulante, procedimiento que se desarrolló conforme a los protocolos vigentes y con resguardo de la seguridad del personal interviniente”, explicaron desde la Gobernación.

    Paralelamente, la Autoridad Marítima, en coordinación con organismos públicos y privados, mantiene labores de contención, control y recuperación de hidrocarburos, con el objetivo de prevenir cualquier afectación al medioambiente marino y costero del sector, monitoreando permanentemente la situación.

