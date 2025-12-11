VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    Según informó el delegado Durán, en la Región Metropolitana se han identificado 175 puntos críticos que requieren “especial control y fiscalización”.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Feria navideña. Imagen Referencial

    Autoridades encabezaron la presentación del Plan Navidad Segura, donde se darán a conocer las iniciativas coordinadas por el Ministerio de Seguridad Pública y las policías para las fiestas de fin de año.

    En la instancia, estaba el ministro Luis Cordero, acompañado de los dos subsecretarios de la cartera, Rafael Collado y Carolina Leitao, además con el general director (s) de Carabineros, Enrique Monrás; el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe regional RM (S) de PDI; el alcalde de Renca, Claudio Castro, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

    Fue este último quien informó que en la RM se han identificado 175 puntos críticos que requieren “especial control y fiscalización”, y que la labor se realiza con el Ministerio de Seguridad, en particular el Seremi de la región.

    “Hemos incorporado la presencia activa de todos los servicios públicos regionales con capacidad de control y fiscalización. Para ello, estos 175 puntos definidos consideran, por ejemplo, lo que hemos denominado centros urbanos estratégicos, Meiggs, Franklin, la zona de los mercados, La Vega, el terminal pesquero, la estación intermodal de La Cisterna, etcétera”, añadió.

    Por su parte, el ministro Codero detalló que a nivel nacional “desde el punto de vista del despliegue policial, hay más de 2.000 funcionarios de carabineros adicionales a los servicios regulares destinados a este plan de final de año, más de 500 medios logísticos con ese fin, hay 430 lugares identificados, 100 de ellos corresponden a centros comerciales y 330 a ferias navideñas”.

    Según precisó, de los 430 puntos identificados, 175 están en la zona metropolitana, tal y como había adelantado el delegado Durán.

    “Son números que llevamos hasta el momento, pero el llamado nuestro primero, la orden que se ha dado a los comisarios, es coordinar con las municipalidades todo este tipo de eventos para poder desplegar, hacer un despliegue tanto de personal de Carabineros como municipal, pero nada de esto podría ser posible también con un despliegue interagencial. Lo ideal es que participe también Servicios de Puesto Interno y Aduanas, para poder hacer todo tipo de fiscalizaciones, especialmente en este tipo de ferias”, informó el ministro de Seguridad.

