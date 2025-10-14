SUSCRÍBETE
Nacional

“No vamos a ceder un centímetro”: Rubén Pérez asume oficialmente como director nacional de Gendarmería

En la ceremonia participaron el vicepresidente Álvaro Elizalde quien destacó que "durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha impulsado una agenda legislativa sólida que refuerza el rol".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, participaron de la ceremonia de Asunción de Mando del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme y de la subdirectora Operativa, María Angélica Aguirre Cárdenas.

“Gendarmería cumple una doble misión que además es compleja, mantener la seguridad y el orden en los establecimientos penales y al mismo tiempo favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad en un sistema que hoy supera las 64.000 personas en régimen cerrado”, inició el vicepresidente en su discurso durante la ceremonia.

Añadiendo que “durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha impulsado una agenda legislativa sólida que refuerza el rol de Gendarmería”. “Algunos hechos ocurridos en un tiempo han puesto en evidencia deficiencias que deben ser mejoradas y la necesidad de seguir modernizando la gestión penitenciaria”, apuntó Elizalde.

En esa línea, el vicepresidente señaló que “la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico exige no sólo capacidad operativa sino también integridad institucional. La corrupción dentro de los servicios del Estado, en especial los sistemas de justicia y seguridad, representa una amenaza directa a la democracia y debilita la confianza ciudadana”.

Por su parte, y tras la ceremonia de asunción el nuevo director nacional de Gendarmería indicó que: “Estamos siempre resolviendo y buscando caminos para una buena conducción de Gendarmería. En lo inmediato y como ya lo hemos planteado en la línea de lo que indica nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, el énfasis está puesto en la estabilidad operativa de los recintos porque sin seguridad y sin estabilidad operativa es imposible sacar adelante las otras actividades”.

“Por otra parte, y al tenor de las exigencias penitenciarias actuales, la presencia del crimen organizado es relevante atacar la corrupción y no vamos a ceder un centímetro y lo hemos planteado desde el primer minuto, desde el mes de julio, que bajo circunstancias públicamente conocidas nos correspondió asumir, vamos a seguir adelante a toda costa”, agregó.

