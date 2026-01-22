SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    Ahora Fonasa deberá avanzar por la vía del trato directo para intentar adjudicar las fracciones que quedaron vacantes. Si ese camino tampoco logra atraer aseguradoras, el proceso podría tener que reiniciarse nuevamente.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La ley corta de isapres no solo ajustó el sistema para acatar el fallo de la Corte Suprema, sino que trajo consigo una novedad: la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa. Aunque su implementación estaba prevista para el segundo semestre de 2025, el proceso abrió un nuevo escenario. El escaso interés que concitaron las primeras licitaciones obligó a reordenar la hoja de ruta, modificando los tiempos y el diseño inicial del mecanismo.

    En términos simples, la MCC es un seguro voluntario que permite a los afiliados de Fonasa acceder a prestaciones hospitalarias y ambulatorias en una red de prestadores privados. Su financiamiento proviene de la cotización obligatoria del 7%, complementada con una prima plana adicional por cada beneficiario.Pero ¿cuándo verá la luz este proyecto?, ¿en qué etapa se encuentra hoy su implementación y qué pasos restan para que finalmente entre en operación?

    La primera licitación se declaró desierta a fines de junio, luego de que ninguna compañía de seguros presentara ofertas, retrasando así la puesta en marcha de la modalidad. En la segunda subasta, en tanto, solo se recibió una propuesta: la de Zurich, que ofertó por una de las siete fracciones disponibles. Frente a ese escenario, Fonasa activó el mecanismo de reasignación, que consistió en ofrecer a la aseguradora la totalidad de las fracciones que habían quedado sin asignar.

    Sin embargo, Zurich rechazó esa opción, descartando ampliar su participación en la licitación. “Si bien agradecemos el ofrecimiento efectuado en conformidad a las bases de licitación, declinamos la oferta efectuada (...) ”Lo anterior es sin perjuicio de nuestra disposición a participar en una eventual etapa de trato directo conforme a lo previsto en las bases de licitación“, establece la misiva enviada por Angeles Quintana, gerente de Zurich a Camilo Cid, director de Fonasa.

    ¿Qué ocurre ahora? La comisión evaluadora propondrá avanzar con una adjudicación parcial de la licitación, escenario que, según fuentes del proceso, es el que probablemente se materialice.

    En paralelo, las seis fracciones que quedaron sin asignar se encaminarían vía tratos directos. Para eso, Fonasa debe preparar los términos de referencia, que luego se publicarán en Mercado Público, y a partir de las ofertas que lleguen se definirá cómo sigue el proceso. A diferencia de las licitaciones, este camino no tiene fechas amarradas, por ende la nueva fecha de la puesta en marcha de la MCC no es clara.

    El académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, explica que incluso el camino de los tratos directos podría fracasar. “Es perfectamente posible ,y de hecho es probable que ninguna aseguradora se interese”, advierte. La razón, dice, es que para atraer oferentes Fonasa tendría que mejorar sustantivamente las condiciones económicas. “En un escenario extremo, una compañía podría decir: yo tomo las siete fracciones, pero a un precio muy superior, por ejemplo”.

    En caso de que Fonasa no logre que alguna aseguradora se adjudique las fracciones restantes a través del mecanismo de trato directo, el proceso debería iniciarse nuevamente desde cero, es decir, hacer una nueva licitación.

    En ese sentido, Inostroza califica el proceso como un fracaso: “Se equivocaron en el cálculo de la prima, en el diseño de la licitación y en el cálculo financiero del costo de la MCC. Entonces, ¿qué más equivocaciones se necesitan para que se asuma que este gobierno no tiene ningún legado en Fonasa que entregarle a la ciudadanía?”, concluye el también exsuperintente de Salud.

    El director de Fonasa, Camilo Cid, acudió nuevamente este lunes a la Comisión de Salud del Senado para explicar en qué está el proceso de creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

    En la instancia defendió la modalidad: “Nosotros lo vemos desde la otra óptica: se presentó un seguro, que por lo tanto estuvo disponible para aceptar las condiciones, para entender que era un negocio conveniente (...) Quisiera relevar eso, aquí no es que no haya ningún interés. Hay interés de una empresa sin duda internacional, que ve en esta política y en esta licitación una oferta interesante”.

    Más sobre:FonasaModalidad de Cobertura ComplementariaMCCCamilo CidSalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Lo más leído

    1.
    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    2.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    3.
    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    4.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío
    Negocios

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer