Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

La ley corta de isapres no solo ajustó el sistema para acatar el fallo de la Corte Suprema, sino que trajo consigo una novedad: la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa. Aunque su implementación estaba prevista para el segundo semestre de 2025, el proceso abrió un nuevo escenario. El escaso interés que concitaron las primeras licitaciones obligó a reordenar la hoja de ruta, modificando los tiempos y el diseño inicial del mecanismo.

En términos simples, la MCC es un seguro voluntario que permite a los afiliados de Fonasa acceder a prestaciones hospitalarias y ambulatorias en una red de prestadores privados. Su financiamiento proviene de la cotización obligatoria del 7%, complementada con una prima plana adicional por cada beneficiario.Pero ¿cuándo verá la luz este proyecto?, ¿en qué etapa se encuentra hoy su implementación y qué pasos restan para que finalmente entre en operación?

La primera licitación se declaró desierta a fines de junio, luego de que ninguna compañía de seguros presentara ofertas, retrasando así la puesta en marcha de la modalidad. En la segunda subasta, en tanto, solo se recibió una propuesta: la de Zurich, que ofertó por una de las siete fracciones disponibles. Frente a ese escenario, Fonasa activó el mecanismo de reasignación, que consistió en ofrecer a la aseguradora la totalidad de las fracciones que habían quedado sin asignar.

Sin embargo, Zurich rechazó esa opción, descartando ampliar su participación en la licitación. “Si bien agradecemos el ofrecimiento efectuado en conformidad a las bases de licitación, declinamos la oferta efectuada (...) ”Lo anterior es sin perjuicio de nuestra disposición a participar en una eventual etapa de trato directo conforme a lo previsto en las bases de licitación“, establece la misiva enviada por Angeles Quintana, gerente de Zurich a Camilo Cid, director de Fonasa.

¿Qué ocurre ahora? La comisión evaluadora propondrá avanzar con una adjudicación parcial de la licitación, escenario que, según fuentes del proceso, es el que probablemente se materialice.

En paralelo, las seis fracciones que quedaron sin asignar se encaminarían vía tratos directos. Para eso, Fonasa debe preparar los términos de referencia, que luego se publicarán en Mercado Público, y a partir de las ofertas que lleguen se definirá cómo sigue el proceso. A diferencia de las licitaciones, este camino no tiene fechas amarradas, por ende la nueva fecha de la puesta en marcha de la MCC no es clara.

El académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, explica que incluso el camino de los tratos directos podría fracasar. “ Es perfectamente posible ,y de hecho es probable que ninguna aseguradora se interese” , advierte. La razón, dice, es que para atraer oferentes Fonasa tendría que mejorar sustantivamente las condiciones económicas. “En un escenario extremo, una compañía podría decir: yo tomo las siete fracciones, pero a un precio muy superior, por ejemplo”.

En caso de que Fonasa no logre que alguna aseguradora se adjudique las fracciones restantes a través del mecanismo de trato directo, el proceso debería iniciarse nuevamente desde cero, es decir, hacer una nueva licitación.

En ese sentido, Inostroza califica el proceso como un fracaso: “Se equivocaron en el cálculo de la prima, en el diseño de la licitación y en el cálculo financiero del costo de la MCC. Entonces, ¿qué más equivocaciones se necesitan para que se asuma que este gobierno no tiene ningún legado en Fonasa que entregarle a la ciudadanía? ”, concluye el también exsuperintente de Salud.

El director de Fonasa, Camilo Cid, acudió nuevamente este lunes a la Comisión de Salud del Senado para explicar en qué está el proceso de creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

En la instancia defendió la modalidad: “Nosotros lo vemos desde la otra óptica: se presentó un seguro, que por lo tanto estuvo disponible para aceptar las condiciones, para entender que era un negocio conveniente (...) Quisiera relevar eso, aquí no es que no haya ningún interés. Hay interés de una empresa sin duda internacional, que ve en esta política y en esta licitación una oferta interesante”.