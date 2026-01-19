Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, acudió nuevamente este lunes a la Comisión de Salud del Senado para explicar en qué está el proceso de creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), luego de que la primera licitación se declaró desierta a fines de junio, ya que ninguna compañía de seguros hizo ofertas; y en la segunda subasta solo llegó una oferta, de Zurich, que hizo una propuesta por solo una de las siete fracciones disponibles.

“La licitación está en un proceso de evaluación, está en plazos y está vigente”, comentó Cid, recordando que el 26 de enero termina todo el proceso de licitación.

Explicó que la primera etapa es la asignación de la fracción a la compañía que ofertó. Luego viene la reasignación, esto es ofrecer a Zurich la totalidad o parte de las fracciones no asignadas previamente. Y luego de ello se adjudica la licitación, de manera parcial o total.

Hubo múltiples consultas de los senadores que, entre otras cosas, preguntaron cuál es la motivación que tienen las aseguradoras para participar de la MCC, considerando que ya ofrecen seguros complementarios.

Además, los senadores Sergio Gahona (UDI) y Juan Luis Castro (PS) fueron críticos del proceso. “Estamos frente a un escenario débil en cuanto a la capacidad de implementación, más bien con una apuesta futura que la va a tomar el próximo gobierno”, dijo Castro.

“Creo que efectivamente esto ha fracasado o casi fracasado. Pero ojo, esto no ha sido por falta de voluntad del gobierno, ni mucho menos de Fonasa, todo lo contrario, han hecho un esfuerzo relevante. Creo que el problema fundamental aquí es que hay una tensión estructural, que muchas veces lo social y políticamente deseable no es financieramente asegurable bajo reglas de mercado”, sostuvo Gahona. “No tiene nada de malo reconocer que esto no resultó”, añadió.

Cid respondió: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario, creemos que es un éxito que se haya presentado esta gran empresa. Existen todavía los procedimientos que faltan, que es el ofrecimiento a esta empresa si quiere hacerse cargo de más fracciones, hay que esperar ese procedimiento. Una vez que eso ocurra nosotros vamos a hacer la adjudicación, parcial o total de la licitación, y posteriormente viene el trato directo”.

El director de Fonasa agregó: “Nosotros lo vemos desde la otra óptica: se presentó un seguro, que por lo tanto estuvo disponible para aceptar las condiciones, para entender que era un negocio conveniente (...) Quisiera relevar eso, aquí no es que no haya ningún interés. Hay interés de una empresa sin duda internacional, que ve en esta política y en esta licitación una oferta interesante”.

Respecto de los prestadores, Cid dijo que ya se han preinscrito 540 de cara a la MCC. “Tenemos clínicas que son muy complejas (...) Creemos que es un gran logro haber preinscrito, cuando lo natural sería que vieran cuáles van a ser los movimientos, quiénes van a ingresar primero. Entonces, estamos confiados en que cuando esto comience, muchos prestadores se van a sumar”.

Y agregó: “Además, tenemos conversaciones en curso con otros prestadores que se estarían sumando, que no puedo mencionarlos ahora, pero sí puedo decir, por ejemplo, que Indisa es un candidato , porque es pública la discusión que hemos tenido con ellos”.

“Con todo, no estamos ansiosos con esto, porque sabemos que a la larga cuando esto esté funcionando, no se van a quedar afuera de esto”, sostuvo.

Pero desde Indisa fueron más cautelosos tras ser consultados por Pulso. “Queremos aclarar que nuestra institución continúa analizando cuidadosamente todos los aspectos e implicancias de la MCC. Aún hay revisiones de carácter técnico en proceso y, considerando que no existe un plazo límite para sumarse, hasta el momento no se ha adoptado una decisión definitiva sobre nuestra participación”, comentó Claudio García, gerente comercial de Clínica Indisa.