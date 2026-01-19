SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Camilo Cid respondió a las críticas de senadores sobre el proceso para crear la Modalidad de Cobertura Complementaria. También dijo que hay más prestadores que podrían sumarse, como Indisa. Sin embargo, la clínica aclaró que no ha tomado una decisión.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario” Andres Perez

    El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, acudió nuevamente este lunes a la Comisión de Salud del Senado para explicar en qué está el proceso de creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), luego de que la primera licitación se declaró desierta a fines de junio, ya que ninguna compañía de seguros hizo ofertas; y en la segunda subasta solo llegó una oferta, de Zurich, que hizo una propuesta por solo una de las siete fracciones disponibles.

    “La licitación está en un proceso de evaluación, está en plazos y está vigente”, comentó Cid, recordando que el 26 de enero termina todo el proceso de licitación.

    Explicó que la primera etapa es la asignación de la fracción a la compañía que ofertó. Luego viene la reasignación, esto es ofrecer a Zurich la totalidad o parte de las fracciones no asignadas previamente. Y luego de ello se adjudica la licitación, de manera parcial o total.

    Hubo múltiples consultas de los senadores que, entre otras cosas, preguntaron cuál es la motivación que tienen las aseguradoras para participar de la MCC, considerando que ya ofrecen seguros complementarios.

    Además, los senadores Sergio Gahona (UDI) y Juan Luis Castro (PS) fueron críticos del proceso. “Estamos frente a un escenario débil en cuanto a la capacidad de implementación, más bien con una apuesta futura que la va a tomar el próximo gobierno”, dijo Castro.

    “Creo que efectivamente esto ha fracasado o casi fracasado. Pero ojo, esto no ha sido por falta de voluntad del gobierno, ni mucho menos de Fonasa, todo lo contrario, han hecho un esfuerzo relevante. Creo que el problema fundamental aquí es que hay una tensión estructural, que muchas veces lo social y políticamente deseable no es financieramente asegurable bajo reglas de mercado”, sostuvo Gahona. “No tiene nada de malo reconocer que esto no resultó”, añadió.

    Cid respondió: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario, creemos que es un éxito que se haya presentado esta gran empresa. Existen todavía los procedimientos que faltan, que es el ofrecimiento a esta empresa si quiere hacerse cargo de más fracciones, hay que esperar ese procedimiento. Una vez que eso ocurra nosotros vamos a hacer la adjudicación, parcial o total de la licitación, y posteriormente viene el trato directo”.

    El director de Fonasa agregó: “Nosotros lo vemos desde la otra óptica: se presentó un seguro, que por lo tanto estuvo disponible para aceptar las condiciones, para entender que era un negocio conveniente (...) Quisiera relevar eso, aquí no es que no haya ningún interés. Hay interés de una empresa sin duda internacional, que ve en esta política y en esta licitación una oferta interesante”.

    Respecto de los prestadores, Cid dijo que ya se han preinscrito 540 de cara a la MCC. “Tenemos clínicas que son muy complejas (...) Creemos que es un gran logro haber preinscrito, cuando lo natural sería que vieran cuáles van a ser los movimientos, quiénes van a ingresar primero. Entonces, estamos confiados en que cuando esto comience, muchos prestadores se van a sumar”.

    Y agregó: “Además, tenemos conversaciones en curso con otros prestadores que se estarían sumando, que no puedo mencionarlos ahora, pero sí puedo decir, por ejemplo, que Indisa es un candidato, porque es pública la discusión que hemos tenido con ellos”.

    “Con todo, no estamos ansiosos con esto, porque sabemos que a la larga cuando esto esté funcionando, no se van a quedar afuera de esto”, sostuvo.

    Pero desde Indisa fueron más cautelosos tras ser consultados por Pulso. “Queremos aclarar que nuestra institución continúa analizando cuidadosamente todos los aspectos e implicancias de la MCC. Aún hay revisiones de carácter técnico en proceso y, considerando que no existe un plazo límite para sumarse, hasta el momento no se ha adoptado una decisión definitiva sobre nuestra participación”, comentó Claudio García, gerente comercial de Clínica Indisa.

    Más sobre:SaludFonasaMCC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe

    Incendios suman 19 fallecidos, 1.533 damnificados, 352 viviendas destruidas y 630 albergados

    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Seguridad, el último nudo de Kast en antesala del anuncio de su gabinete

    Cámara despacha al Senado reforma a Gendarmería que terminará con asociaciones de funcionarios

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    Lo más leído

    1.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    2.
    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    3.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    4.
    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    5.
    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe
    Chile

    En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe

    Incendios suman 19 fallecidos, 1.533 damnificados, 352 viviendas destruidas y 630 albergados

    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”
    Negocios

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    En vivo: Christian Garin se enfrenta en la primera ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin se enfrenta en la primera ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi

    Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso

    ¿Alargue o penales? Cómo se jugará la Supercopa que reúne a la UC, Huachipato, Coquimbo y Limache en Viña del Mar

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos
    Mundo

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”