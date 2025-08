“Nunca he oído eso”: Montes dice desconocer antecedentes sobre vinculación de narcos en reconstrucción de Viña del Mar

Hasta la Sala de Conferencias Inés Enríquez del Congreso Nacional llegó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para exponer sobre la demora en la reconstrucción en la Región de Valparaíso tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024.

Tras la instancia parlamentaria, el secretario de Estado otorgó un punto de prensa, donde negó tener antecedentes respecto a la denuncia del arquitecto ligado a proyectos de vivienda social Alejandro Aravena, quien afirmó que el mundo narco desplazó la acción del Estado en quebradas de Viña del Mar que se vieron afectadas por el megaincendio.

Hace unos días, en entrevista con Tele 13 Radio, Aravena aseguró que en algunas quebradas las personas vivían sin título de propiedad y se ejecutó la reconstrucción en un mes. “Es como si nunca hubiera pasado el incendio, eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco, y claro, a un costo, ahí efectivamente el Estado de Derecho dejó de existir", sostuvo.

En ese marco, el Montes indicó: “A Alejandro Aravena yo lo conozco bien (...) es una persona seria, y la verdad es que creo que lo mejor es lo que ha ocurrido, que el Ministerio Público lo va a consultar y que entregue los datos, porque yo no tengo los datos".

En ese sentido, el ministro descartó que el arquitecto le haya facilitado información al respecto. “Nunca he oído eso, yo no lo había oído nunca”, remarcó.

La presencia de Montes en la Comisión Investigadora se da luego que se reportaran amenazas en su contra. De hecho, la última sesión había sido calificada de “alto riesgo”.

No obstante, esta jornada, Montes descartó ser víctima de amenazas. De hecho, el ministro aseguró que lleva varios días resfriado y que nunca le “llegó una cosa de esas”.

“ Yo nunca recibí nada que tuviera que ver con amenazas de otra naturaleza (...) a lo mejor fue una mala interpretación, porque hay gente que me dijo, ‘mire, andan algunos revolviéndola’, pero no fue más que eso, yo de amenaza no supe nada más”, aseveró.

Respecto a la demora en la reconstrucción, el ministro afirmó que él también quisiera “que fuera mucho más rápido, pero las cosas tienen su ritmo”.

“No es lo mismo reconstruir cuando hay un potrero completo, que se pueden construir casas, de cuando hay casas separadas, que tienen socavones, que tienen problemas de titularidad en la propiedad”, sostuvo.