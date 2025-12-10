“Nunca más se te va a perder”: autoridades presentan el Sistema Nacional de Receta Electrónica

La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, encabezó el lanzamiento del Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), resaltando “la simplicidad”, porque “nunca más se te va a perder una receta”.

En la instancia participó también la seremi (s) de Salud RM, Alejandra Hernández, y el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (AG), Héctor Torres.

“Es un sistema que es muy sencillo de cara a la ciudadanía, de cara a los distintos usuarios que hay para el sistema, pero que detrás de eso y esa simplicidad la sostiene un diseño de infraestructura tecnológica que es muy robusta y de gran envergadura , que logra combinar distintos sistemas informáticos a través de la interoperabilidad”, explicó la ministra (s).

“A quien no le ha pasado que reciba una receta que no se entiende la letra. Y eso que es divertido, porque es un poco chistoso, porque a todos nos ha ocurrido, la verdad es que puede ser no tan divertido, porque hay una estimación de aproximadamente un 70% de las recetas que están hechas a mano se llevan a errores de lectura porque la letra es difícil de comprender y se puede confundir cuál es el principio activo que se está indicando”, apuntó Albagli.

En esa línea, la ministra (s) señaló que con las recetas electrónicas errores respecto a la prescripción de los medicamentos “disminuirán”, y que existirá seguridad para el usuario respecto a las dosis, y a la entrega de los remedios recetados.

“Quiero rescatar la simplicidad. Nunca más se te va a perder una receta. No tienes que volver al médico o médica que te lo recetó. Si pierdes ese documento, está alojado en los sistemas informáticos del Ministerio de Salud. Las personas pueden acceder a este sistema de cara del usuario con su clave única y ahí va a tener la información de todo lo que se le ha prescrito”, indicó Albagli.

Funcionamiento de la receta electrónica

Según explicaron las autoridades, el sistema se sostiene en que el médico emite la receta a través del sistema, le llega un correo electrónico a la persona, y eso es suficiente para que vaya a cualquier farmacia a recibir su medicamento.

“Puede hacerlo con el correo electrónico. Si es que no se siente cómodo con esto, puede pedirle que se le envíe el correo electrónico de un ser querido que puede dar el rol de cuidador, es decir, puede retirarlo una tercera persona”, detalló la ministra (s).

Añadiendo que “también, puede pedir que se le sea impresa ese mismo papel que está en la plataforma. También se puede entregar de manera física si es que prefiere tener el papel en sus manos”.

La receta electrónica del sistema está funcional para todos los tipos que existen: la receta simple, la receta para medicamentos retenidos y también para aquellos medicamentos que utilizan la que se llama receta Cheque, que es la receta de mayor control porque está asociada a medicamentos que son estupefacientes y por eso están sujetos a un control legal especial.

¿Cuáles son las principales ventajas de la receta electrónica?