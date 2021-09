Onemi amplía Alerta Temprana Preventiva por marejadas en la costa de Valparaíso durante el fin de semana

La Onemi emitió una aviso de ampliación para la Alerta Temprana Preventiva Regional para la región del Valparaíso -excepto la provincia de Isla de Pascua- , durante los días sábado 11 y domingo 12 de septiembre. Esta alerta se encuentra vigente desde el pasado 9 de septiembre.

La decisión se tomó a partir del informe de la Dirección Meteorológica de Chile, en que señala que durante el fin de semana se esperan vientos de intensidad moderada a fuerte en el sector costero y normal a moderado en cordillera de la Región de Valparaíso.

Ademas, se espera un sistema de precipitaciones y probables tormentas eléctricas en la zona de la cordillera de la zona central del país, durante la noche del sábado 11 y el domingo 12 de septiembre.

Por su lado, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, emitió un aviso de marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, fenómeno que se prolongará hasta el próximo miércoles 15 del presente mes.

“Para la zona central tendremos rachas que alcanzarán 45 nudos equivalentes a 83 kms por hora”, señaló el Capitán Gonzalo Concha, del dicho centro en un video en la cuenta de Twitter del organismo.

Al respecto, las autoridades locales llamaron a la población a no acercarse hasta la zona costera. “La altura de las olas va a estar a más de 3 metros -señaló el gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de navío, Nelson Saavedra-. Junto con el municipio, con las policías, estamos trabajando para que la gente no se acerque al borde costero. Ahí en la Avenida Perú, el sector de Reñaca, la gente va a mirar, a sacarse una fotografía; el llamado es que la gente no vaya, no asista”