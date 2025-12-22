Operativo policial desarticula banda dedicada al tráfico de drogas: cinco detenidos y 390 kilos de drogas incautados en Calama

Un operativo policial desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta, dejando como saldo cinco personas detenidas y 390 kilos de drogas incautados.

De ellos, cuatro imputados fueron enviados a prisión preventiva luego de ser formalizados ante el Juzgado de Garantía de Calama por el delito de tráfico de drogas. El quinto detenido quedó sujeto a otras medidas cautelares, contenidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal.

Las pesquisas estuvieron desarrolladas por la Fiscalía de Calama, en conjunto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que el operativo se desarrolló entre el 14 y 17 de diciembre pasado, concretándose las aprehensiones este último día.

“Entre los días 14 y 17, se pudo constatar la presencia de esta organización ya actuando en el sector de Calama, lo que permitió en un trabajo especializado desarrollado por la PDI en conjunto a la Fiscalía, detener en su totalidad, a cinco ciudadanos: cuatro de nacionalidad boliviana y un chileno”, señaló el persecutor.

De los sujetos bolivianos involucrados, dos de ellos estaban en situación migratoria irregular y, en conjunto con el chileno, participaban en la internación y distribución de las sustancias ilícitas.

Bekios agregó que “se realizaron controles a vehículos, se realizaron ingreso a domicilios, lo que en definitiva permitió una incautación tremendamente importante de 388 kilos, en su mayoría de marihuana, de origen presumiblemente boliviano y también dos ‘ladrillos’ de pasta base de cocaína, de aproximadamente dos kilos de esta sustancia”.

Además de la droga incautada, se logró requisar un vehículo, cinco celulares, $ 2,7 millones en efectivo y otras especies que fueron sumadas como evidencia en contra del grupo.

El persecutor destacó que “con esta incautación totalizamos 38,7 toneladas en lo que va de este año, y 65 toneladas desde octubre de 2023, lo que nos sitúa a la cabeza de las incautaciones de drogas a nivel nacional y demuestra el compromiso de nuestra fiscalía y de las policías, en el combate frontal al tráfico de sustancias ilícitas en la región”.

Se fijó un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.