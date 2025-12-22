SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Operativo policial desarticula banda dedicada al tráfico de drogas: cinco detenidos y 390 kilos de drogas incautados en Calama

    De los aprehendidos, cuatro quedaron en prisión preventiva. Se fijaron 120 días para la investigación en contra de los acusados.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Operativo policial permitió requisar 390 kilos de drogas en Calama. Foto: Fiscalía Regional de Antofagasta.

    Un operativo policial desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta, dejando como saldo cinco personas detenidas y 390 kilos de drogas incautados.

    De ellos, cuatro imputados fueron enviados a prisión preventiva luego de ser formalizados ante el Juzgado de Garantía de Calama por el delito de tráfico de drogas. El quinto detenido quedó sujeto a otras medidas cautelares, contenidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal.

    Las pesquisas estuvieron desarrolladas por la Fiscalía de Calama, en conjunto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI.

    El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que el operativo se desarrolló entre el 14 y 17 de diciembre pasado, concretándose las aprehensiones este último día.

    “Entre los días 14 y 17, se pudo constatar la presencia de esta organización ya actuando en el sector de Calama, lo que permitió en un trabajo especializado desarrollado por la PDI en conjunto a la Fiscalía, detener en su totalidad, a cinco ciudadanos: cuatro de nacionalidad boliviana y un chileno”, señaló el persecutor.

    De los sujetos bolivianos involucrados, dos de ellos estaban en situación migratoria irregular y, en conjunto con el chileno, participaban en la internación y distribución de las sustancias ilícitas.

    Bekios agregó que “se realizaron controles a vehículos, se realizaron ingreso a domicilios, lo que en definitiva permitió una incautación tremendamente importante de 388 kilos, en su mayoría de marihuana, de origen presumiblemente boliviano y también dos ‘ladrillos’ de pasta base de cocaína, de aproximadamente dos kilos de esta sustancia”.

    Además de la droga incautada, se logró requisar un vehículo, cinco celulares, $ 2,7 millones en efectivo y otras especies que fueron sumadas como evidencia en contra del grupo.

    El persecutor destacó que “con esta incautación totalizamos 38,7 toneladas en lo que va de este año, y 65 toneladas desde octubre de 2023, lo que nos sitúa a la cabeza de las incautaciones de drogas a nivel nacional y demuestra el compromiso de nuestra fiscalía y de las policías, en el combate frontal al tráfico de sustancias ilícitas en la región”.

    Se fijó un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.

    Más sobre:PolicialCalamaTrafico de drogasBandaPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado aprueba acusación contra Simpértigue y destituye al cuarto magistrado en los últimos dos años

    Corte de Punta Arenas confirma sentencia contra biólogo por violación a científica francesa en base antártica

    La otra forma de celebrar Navidad: acciones de solidaridad, reencuentros y acompañamiento

    La sorpresiva salida del gerente técnico para la reconstrucción del megaincendio y su inmediato aterrizaje en el GORE de la RM

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF

    Coca Ñanco (FA) y la derrota de la izquierda: “Esperaría que en el Socialismo Democrático tuvieran una autocrítica más importante”

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    2.
    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Senado aprueba acusación contra Simpértigue y destituye al cuarto magistrado en los últimos dos años
    Chile

    Senado aprueba acusación contra Simpértigue y destituye al cuarto magistrado en los últimos dos años

    Corte de Punta Arenas confirma sentencia contra biólogo por violación a científica francesa en base antártica

    La otra forma de celebrar Navidad: acciones de solidaridad, reencuentros y acompañamiento

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF
    Negocios

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF

    CChC pronostica el fin de la crisis del mercado inmobiliario para 2026 si se amplía el subsidio a la tasa hipotecaria

    Informe técnico pedido por el CFA concluye que pago del FES no es un “activo financiero” del Fisco

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U
    El Deportivo

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba
    Mundo

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida