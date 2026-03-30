Orrego lanza plan de seguridad en Estación Central: “Mientras el gobierno reduce el presupuesto, el gobierno de Santiago lo aumenta”

Hasta la comuna de Estación Central se trasladó esta jornada el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, para dar inicio junto al alcalde Felipe Muñoz la marcha blanca de 8 pórticos para lectura de placas patente y 14 cámaras de televigilancia distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la comuna.

Estas medidas, enfocadas en fortalecer la seguridad y la prevención del delito, consideraron una inversión del Gobierno de Santiago que asciende a 350 millones de pesos.

“En el gobierno de Santiago estamos recuperando la seguridad para las personas”, destacó al respecto el gobernador Orrego. “Y eso significa asumir que el derecho a la seguridad es un derecho humano fundamental".

Así, apuntó que esto se consigue “no solamente persiguiendo a los delincuentes y metiéndolos tras la reja, sino que también se persigue haciendo trabajos de prevención, como el que estamos haciendo junto al alcalde Felipe Muñoz y muchos otros alcaldes en toda la ciudad de Santiago”.

El monto para esta inversión, indicó, se suma a otros 5 mil millones de pesos que están también invirtiendo en la zona central.

“Así que mientras el gobierno nacional reduce el presupuesto de seguridad, el gobierno de Santiago lo aumenta”, afirmó tajante. “Creemos que las prioridades se juegan en obras y en recursos, y eso es lo que estamos haciendo aquí, junto con un alcalde que ha hecho de la seguridad también una prioridad municipal”.

Entre las medidas, el proyecto contempla la adquisición de 24 cámaras de televigilancia full HD Antivandálicas IP Speed Dome 1080p, la instalación de 5 pórticos de Lectura Automática de Placas Patente (LPR) con cámaras especializadas LPR+contexto con procesamiento en el borde.

En esta misma línea, el alcalde Felipe Muñoz destacó el trabajo en conjunto con el gobierno regional, indicando que “la única manera de poder demostrar la voluntad política es con recursos. Todo lo demás es demagogia”.

“Hoy día vemos cómo este proyecto que ha sido trabajado durante mucho tiempo, junto con los equipos municipales y del gobierno regional, hoy día permite, a través de este financiamiento que también incorpora el Consejo Regional Municipalitario, poder contar con nuevas cámaras, con nuevos pórticos para nuestra comuna”, celebró.

Con esto, indicó que hoy pueden contar con más de 100 de estos dispositivos en la comuna.

“De verdad que nosotros valoramos este trabajo conjunto, el poder integrar finalmente estas cámaras dentro de toda la región, de manera que pueda prevenir también robo de vehículos”. señaló.

Asimismo, indicó, también va a permitir monitorear los accidentes de tránsito que se producen en sectores críticos de la comuna.

“Así que estamos muy agradecidos de esta voluntad política de parte del gobierno regional, del Consejo Regional”, añadió.

Las cámaras se encuentran en las siguientes interescciones: