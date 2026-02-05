Otra causa de Chong: parte nuevo juicio contra capitán de Carabineros en causa del estallido

Seis años han transcurrido desde que se produjera una de las primeras formalizaciones contra un uniformado en el marco del estallido social.

Fue el 28 de octubre de 2019, cuando un sujeto, Brandon González, terminó herido en un ojo producto de un disparo de perdigón de escopeta de Carabineros. El hecho se originó en medio de un procedimiento por un saqueo en la tienda Hites ubicada en Alameda con San Antonio .

En una jornada donde se produjeron una serie de hechos violentos en la principal arteria de la capital, como la quema de locales comerciales, enfrentamientos entre manifestantes y la policía uniformada y otros saqueos en locales comerciales, un piquete policial fue alertado a eso de las 19.00 de ese 28 de octubre de nuevos hechos delictuales en el centro.

Hasta allí llegó el capitán Pablo Carvajal en un vehículo blindado buscando disipar los saqueos. De acuerdo a la propia acusación del Ministerio Público, Brandon González lanzó un objeto contundente a Carabineros, tras lo cual el capitán Carvajal hizo uso de su escopeta antidisturbios. González, quien posteriormente fue detenido, perdió la visión del ojo izquierdo .

Carvajal fue formalizado a mediados de enero de 2020, siendo uno de los primeros uniformados en ser imputado por apremios ilegítimos en el estallido. Seis años después, en el 4° Juzgado de Garantía, se inició el juicio en su contra.

Larga espera

El juicio debió sortear varios escollos antes de poder iniciar, entre los cuales estuvo más de un cambio de abogado del acusado, un paso por el Tribunal Constitucional y el propio agendamiento del tribunal. Seis años de espera para un juicio que se estima dure una semana .

Antes de las 9.00, hora acordada para su inicio, el ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, recientemente absuelto por una de los casos más emblemáticos del estallido –disparar y dejar ciego a Gustavo Gatica- llegó hasta la sala donde se desarrolló la audiencia para prestar su apoyo a Carvajal. Allí volvió a verse las caras con la fiscal Ximena Chong, a quien ha tenido que enfrentar en dos juicios, uno de ellos, el del caso Gatica, que se extendió por 14 meses. Crespo, de hecho, era jefe del escuadrón de Carvajal el día de los hechos.

“Yo viví este proceso dos veces. Siento que a los carabineros los han dejado solos. No lo pueden dejar solo. Él estaba cumpliendo órdenes . Es una persona con la cual trabajamos juntos en una época tan difícil de la historia de Chile”, dijo Crespo a La Tercera.

En efecto, Carvajal, quien se encuentra con la medida cautelar de arraigo, sigue siendo capitán de Carabineros y el sumario en su contra se cerró sin responsabilidad. Lo que sí, fue bloqueado de cualquier tipo de ascenso que pudiese tener al interior de la institución y fue cambiado de unidad policial.

Primeros alegatos

Los hechos por los cuales se acusa a Carvajal ocurrieron a eso de las 20.50 en una jornada donde, temprano, se realizó una marcha de la Anef.

De acuerdo a la acusación, el oficial disparó contra la víctima entre 2 a 5 metros de distancia. Sin embargo, para la defensa esa longitud fue mucho mayor, superando los 10 metros. Posteriormente, según la fiscalía realizó otro disparo cuando el sujeto estaba en el suelo.

La fiscal Chong, quien pide 10 años de cárcel para Carvajal, fue la primera en exponer sus argumentos. Afirmó que el acusado “desatendió” las reglas de operación de control de orden público y que este ha cambiado varias veces su testimonio.

En ese sentido, aseguró que a la hora de ocurrencia de los hechos “ no se observan acciones de agresión en contra de personal de carabineros ” pese a que minutos antes hubo varios desórdenes en el centro. Asimismo, señaló que el disparo que lesionó a González no fue antecedido de una advertencia ni tampoco hubo una agresión directa hacia Carvajal. Chongo reconoció que González lanzó una “especie de lata” hacia la calzada de la Alameda donde se encontraban los vehículos tácticos de Carabineros, pero que “esta acción carece totalmente de potencialidad lesiva respecto de persona alguna”.

Por su lado, el abogado Felipe Barruel, quien defiende a Carvajal, pidió que se absolviera a su representado. El profesional dijo que la acusación presentaba “errores de congruencia”, era “sesgada” y tenía “visión de túnel”.

Desestimando que Carvajal haya disparado a quemarropa, el abogado dijo que el objeto contundente que lanzó González “perfectamente pudo haber caído a los transeúntes que cruzaban la Alameda” ese día. Por último, dijo que Brandon González era un manifestante “agresivo y violento”, y que él mismo había reconocido que tenía “ animadversión contra Carabineros ”.

La declaración de Carvajal

Tras un receso, el capitán Carvajal, quien nunca estuvo detenido por estos hechos, entregó su testimonio. Partió haciendo una reseña de su carrera en Carabineros, que inició en 2005 cuando ingresó a la institución.

Fue en 2010 cuando entró a Fuerzas Especiales, unidad donde estuvo en el estallido social. Ya en contexto de desórdenes tuvo que atender llamados en la Plaza de Maipú, Bajos de Mena y en el centro de Santiago.

Sobre el día de los hechos, dijo: “ Informalmente ese día había llegado un comunicado a través de redes sociales que decía que iban a tomarse La Moneda . Al ver que encontraron con Carabineros comenzaron con una agresividad era impresionante, desorbitante. Un lunes, común y corriente, comenzaron saqueos a las 15.00. Incendios, destrucción del mobiliario público y privado, comunicados radiales de carabineros lesionados”.

El capitán Carvajal, quien niega haber modificado su testimonio como acusó la fiscalía, dijo que ese día actuó en defensa propia. “Llegando a calle San Antonio, aparece un sujeto vestido de negro, encapuchado y lanza un objeto contundente. En ese momento, con la situación real que estábamos viviendo, de humo, de fuego, oscuridad, tengo una reacción donde me defiendo de un ataque y hago uso de mi escopeta en una oportunidad. Un tiro reactivo cuando vi en peligro inminente mi persona ”.

Este jueves, a partir de las 9.00, la defensa, la fiscalía y el INDH interrogarán a Carvajal.