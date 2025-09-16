SUSCRÍBETE
Nacional

Otra vez se posterga audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

En la antesala de la suspendida instancia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en contra del legislador.

José Navarrete 
José Navarrete
Dedvi Missene

Para el jueves 4 de septiembre, a las 8:30 horas, estaba originalmente fijada la audiencia donde la Corte de Apelaciones de Santiago debe resolver sobre el requerimiento que hizo la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente para desaforar al diputado Joaquín Lavín.

El diputado es indagado por su presunta responsabilidad en delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

También solicitó el desafuero el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú.

A solicitud de su defensa, primero se determinó aplazar la audiencia hasta el jueves 11 de septiembre.

Posteriormente, volvió a ser aplazada y debía realizarse este martes 16, sin embargo, el Pleno del tribunal de alzada en que se revisaría el requerimiento fue otra vez suspendido.

Es la Corte de Santiago la que debe determinar si existe o no mérito suficiente para quitarle sus privilegios como parlamentario para así formalizarlo y solicitar en su contra medidas cautelares.

En la antesala de la suspendida audiencia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una acción penal en contra del parlamentario, a quien le imputa una serie de delitos tributarios detectados durante la investigación llevada adelante por la fiscal de alta complejidad Oriente, Constanza Encina.

En el marco de la indagatoria contra el legislador, realizada con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, se ha establecido que el otrora militante UDI presentó facturas ideológicamente falsas ante el Congreso Nacional.

