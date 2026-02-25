Para Estrella, Satanás y otros 10: Fiscalía pide confirmar condenas por más de 300 años a cúpula del Tren de Aragua

La Fiscalía Regional de Tarapacá alegó ante la Corte de Apelaciones de Iquique, en el marco de los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los integrantes del Tren de Aragua condenados a más de 300 años de presidio por diversos delitos de crimen organizado.

Los condenados eran parte de uno de los grupos más “puros” que ha tenido la organización criminal en Chile, rotulado como “TDA1″, que cayó a inicios de 2022, cuando fue detenido su líder: Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella.

También fue condenado Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás, un temido sicario de la organización.

Los recursos buscan invalidar la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique en julio de 2025, que condenó a Estrella y a otros 11 integrantes del grupo, a presidio perpetuo calificado, además de cuatro presidios perpetuos simples y otras penas que suman cerca de 300 años de cárcel.

Se les condenó por delitos como secuestros extorsivos, secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes y amenazas extorsivas.

La célula, según determinó el tribunal, actuó como una asociación criminal, con una estructura jerárquica y financiamiento mediante el cobro de “vacunas”.

En la audiencia en el tribunal de alzada, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, solicitó el rechazo de los recursos, sosteniendo que durante el juicio oral no se configuraron las causales invocadas por las defensas y que la sentencia fue dictada conforme a derecho.

Tras escuchar los alegatos de las partes, la Corte de Apelaciones de Iquique fijó para el martes 17 de marzo, a las 13.00 horas, la audiencia de lectura de sentencia respecto de los recursos de nulidad.

El juicio duró tres meses y fue considerado uno de los más complejos desarrollados en la región. Se presentaron más de 1.000 pruebas documentales, 224 testigos y 38 peritos, permitiendo acreditar al menos 11 hechos delictuales cometidos desde 2021 en adelante por esta organización criminal transnacional.

La indagatoria fue desarrollada por personal especializado de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá, cuando el ente persecutor regional era liderado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.