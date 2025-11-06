OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Los asaltantes intimidaron a un conductor de un camión con armas de fuego y luego lo retuvieron en otro vehículo. Posteriormente, lo abandonaron en Cerrillos.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto referencial. Aton.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto en la Autopista Central, a la altura de Lo Espejo, luego de presenciar una “encerrona”, modalidad delictiva que consiste en bloquear el paso de un vehículo en movimiento con otro automóvil para ejecutar un robo.

La inspectora Nicole Cerna, oficial de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Occidente, relató que el funcionario conducía en la citada autopista en dirección al sur cuando se percató de la situación.

Alrededor de cinco sujetos descendieron de un automóvil Sedan con armas de fuego, bloqueando el paso de un camión. Con posterioridad intimidaron al conductor y lo obligaron a ingresar al vehículo de menor tamaño.

Cerna añadió que luego de que el funcionario policial se identificara como tal, los asaltantes lo apuntaron con un arma de fuego. Ante esta situación, el policía civil respondió disparando su arma de servicio en varias ocasiones.

No obstante, solo uno de los asaltantes pudo ser detenido. El resto huyó a bordo del automóvil con la víctima al interior de él. Con todo, la víctima pudo ser hallada más tarde, debido a que los partícipes del intento de robo la abandonaron en Cerrillos.

“De igual forma, se está trabajando en coordinación con el Ministerio Público y el Laboratorio de Criminalística Central para dar con el paradero del resto de los antisociales”, concluyeron desde la PDI.

