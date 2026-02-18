PDI indaga muerte de interno en la Cárcel de Puente Alto: llevaba sólo un día en la unidad

Un nuevo hecho que pone en entredicho operaciones de Gendarmería quedó al descubierto la mañana de este miércoles en la Cárcel de Puente Alto.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, a eso de las 5.40 horas personal de servicio que efectuaba ronda preventiva en la unidad, se percató que en la celda N°3 el interno Pablo Ancamilla yacía sin vida.

El sujeto había ingresado al recinto carcelario de la zona suroriente de la capital la jornada de ayer martes 17 de febrero, por el delito de abuso sexual de menor de 14 años. Según pudo recabar este medio, el sujeto habría atentado contra su vida.

Producto de la situación, personal de salud de la unidad penal concurrió hasta el lugar, constatando el fallecimiento del interno bajo el diagnóstico de “asfixia mecánica por ahorcamiento”.

Tras dar cuenta al Ministerio Público, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), para efectuar el procedimiento de rigor.

Al mismo tiempo, la jefatura de unidad activó a la dupla psicosocial con la finalidad de comunicar el hecho a los familiares del recluso.

Considerando que la situación deja en evidencia nuevas irregularidades, dado que una persona bajo custodia debe contar con los resguardos que contempla la normativa y sobre todo aquellos que están vinculados a delitos sexuales, durante la jornada se constituyó en el recinto la subdirectora Operativa, María Angélica Aguirre.

La disposición responde, además, ya que en ese mismo recinto hace menos de dos semanas se registró el homicidio de un recluso por parte de su compañero de celda, quien cometió actos de canibalismo.

Otros hechos de Quillota

En paralelo a esta situación, durante la noche de ayer martes también se registraron irregularidades en la cárcel de Quillota, la misma donde el lunes un interno fue asesinado y torturado por sus pares.

En la misma unidad, como pudo conocer este medio, se registró la agresión de otro interno que, según sus familiares, también estaba siendo víctima de torturas.

A eso de las 22 horas los familiares del reo, identificado como Carlos Vásquez, llamaron a la unidad para informar que estaban recibiendo videos de internos del pabellón N°7. Ahí, según relataron testigos, veían cómo se le amenazaba con armas blancas artesanales y golpeaba. A los victimarios se les exigía pagar $ 600 mil a cambio de mantenerlo a salvo.

Producto de ello, personal de la unidad ingresó al lugar donde se mantenía y lo trasladaron a la celda de tránsito de la guardia interna.

De acuerdo con antecedentes aportados por funcionarios de la institución, el imputado manifestó haber sido víctima de agresiones, grabación y extorsión, señalando no desear prestar declaración. Para resguardarlo, se dispuso que permanezca en celda de aislamiento solo.

--

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas. El Ministerio de Salud cuenta con profesionales capacitados para poder entregar primeros auxilios psicológicos, además de un equipo de psicólogos preparados para realizar acciones de contención frente a ideación o intento suicida. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse a la línea de prevención del suicidio al *4141 o también a Salud Responde al 600-360-7777.