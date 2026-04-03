PDI investiga homicidio de joven de 23 años en Colina

Un joven de 23 años falleció en la vía pública en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, tras ser atacado con un arma cortante, en un hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según informó el subcomisario Ítalo Alfaro Pereira, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte, las diligencias se desarrollan por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte.

Trabajo en el sitio del suceso

De acuerdo con el oficial, personal especializado de la brigada se encuentra realizando diversas diligencias para esclarecer el delito de homicidio con arma cortante.

El subcomisario detalló que el equipo policial trabaja junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central en el sitio del suceso.

Entre las acciones en curso se encuentran el levantamiento de evidencia, el empadronamiento de testigos y el análisis de cámaras de vigilancia del sector.

PDI investiga homicidio de joven de 23 años en Colina. Imagen referencial.

Estas diligencias buscan avanzar en la individualización de los autores del hecho y concretar su detención.

El caso continúa en desarrollo bajo la coordinación del Ministerio Público.