PDI y Aduana de Valparaíso desbaratan envío ilegal de aparatos electrónicos a Haití

Más de 100 aparatos electrónicos con destino a Haití fueron incautados por la Policía de Investigaciones y Aduanas en el puerto de Valparaíso.

Los productos de contrabando fueron detectados luego de que la Unidad de Análisis de Riesgo de la aduana local alertara sobre un envío al exterior sospechoso.

La declaración de exportación del contenedor era de menaje de hogar. Sin embargo, entre fardos y tambores con ropa e incluso abarrotes, la policía halló decenas de artefactos electrónicos usados.

En total, se incautaron 81 teléfonos celulares, 12 notebooks y 8 tablets, usados e incluso se comprobó a través de la revisión de códigos IMEI que algunos de los móviles eran robados. El procedimiento fue informado a la Fiscalía de Valparaíso, que a su vez, abrió una investigación de oficio por los delitos de contrabando y receptación.

Adicionalmente, la PDI trabaja en ubicar a quienes denunciaron la pérdida de sus celulares para poder entregar las especies a sus dueños.