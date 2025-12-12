Peñalolén: el golpe del Socialismo Democrático al Presupuesto 2026 del alcalde Concha (FA) tras auditoría a Leitao

“Tenemos que comunicarnos entre nosotros”. Con esas palabras el concejal oficialista de Peñalolén, Cristián Jofré (PPD), intervino este jueves en un polémico concejo municipal que terminó con el rechazo del presupuesto municipal para 2026 propuesto por el alcalde Miguel Concha (FA). Y si bien el rechazo es más bien simbólico –la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades establece que en casos de rechazo se mantiene la propuesta del alcalde–, la señal política es relevante ya que la votación terminó con el Socialismo Democrático –hoy parte del oficialismo– absteniéndose, para propinarle un golpe a Concha apenas semanas después de un hecho que involucró a una exalcaldesa afín al sector.

Y es que los ánimos están tensos en el municipio luego de que el actual alcalde arremetiera contra su antecesora y hoy subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (ex-DC), con una auditoría que reveló un déficit de $16.300 millones y desvío de recursos. La medida de Concha molestó al oficialismo y al Ejecutivo por abrir flancos contra una personera del gobierno.

La votación tuvo la abstención del Socialismo Democrático a través del concejal Jofré y del concejal Juan Cantuarias (PS), el respaldo de los dos concejales del Frente Amplio, y el rechazo de los concejales de Chile Vamos, del Partido Republicano y del Partido Humanista, que suman seis.

Cercanos al alcalde Concha afirman que este presupuesto era $10 mil millones más bajo al año pasado debido al “déficit” que atribuyen de la gestión anterior. Las mismas personas aseveran que se trató de un presupuesto “de austeridad”, que tiene foco en seguridad y en calles. Y también reconocen que la situación de la auditoría con Leitao –y la suspensión de la directora de Finanzas cercana a ella– tensionó el ambiente con el Socialismo Democrático, más allá de que afirman que la derecha quiso hacer un punto político.

La exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Foto: Diego Martin /Aton Chile

Dicha molestia se expresó este jueves en el concejo. Ahí el concejal Jofré partió su intervención diciendo que “el aprendizaje es que tenemos que comunicarnos entre nosotros. Yo llamo a comunicar entre nosotros. Yo pedí esta información (...) A lo mejor pensamos distinto, pero todos queremos hacer un aporte a este Peñalolén que queremos tanto”.

Además, habló de que “en las cifras de la auditoría, Contraloría y finanzas hay una incongruencia, entre todas las que se han dado. Digamos, cuál es el déficit real, qué pasa. Por lo tanto, yo creo que eso hay que aclarar. Aquí tiene que haber conversaciones, son cosas prioritarias para Peñalolén, delicadas”.

Por su parte, el concejal Cantuarias explicó a este diario que “el motivo de abstención del Socialismo Democrático en la votación del presupuesto se debe a dos razones. En primer lugar, hay una razón política que como concejales creemos que se debe fortalecer el trabajo y coordinación de la alcaldía con los concejales. En esta oportunidad no hubo esa coordinación, y al final del día este es el resultado de un año de gestión que ha tenido una mala coordinación con los concejales”.

Agregó que “en segundo lugar tenemos apreciaciones técnicas del presupuesto, porque no ha sido capaz la administración de definir de manera clara cuál es el monto de la deuda, del déficit de caja, y del déficit municipal. Esto es relevante porque no tenemos claro y no estamos convencidos de que la propuesta de crecimiento no vaya a sobrestimar los ingresos y profundizar el déficit”.

El alcalde Concha defendió en el concejo su presupuesto. Habló de que había facturas impagas heredadas de la administración anterior –lo cifró en $10.000 millones–, que las direcciones municipales estaban funcionando con gastos no considerados, y que la deuda se irá reduciendo.

En el concejo también hubo críticas de los concejales de derecha. Ignacio Sánchez (RN) dice a este diario que “desde el concejo municipal y la comisión de presupuesto llegamos a la conclusión de que la propuesta presentada por la administración no cumplía con los estándares mínimos que exige la ley sobre la correcta estimación de ingresos y solventar los gastos. Hubo información que no fue presentada, ni en tiempo ni en forma, y además el proceso de falta de comunicación erosionó el llevar a cabo un proceso más acorde. A raíz de eso, por una mayoría considerable el concejo decidió rechazar el presupuesto”.

Otros concejales de derecha criticaron uso de platas para “programas de carácter ideológico, tales como las diversidades sexuales, migrantes, pueblos originarios”. Otros hablaron de la situación financiera en la que se encuentra el municipio, y también falta de información por parte del alcalde.