    Nacional

    Municipalidad de Peñalolén suspende a directora de Finanzas por millonario déficit en gestión de exalcaldesa Leitao

    La medida cautelar la dispuso la fiscal instructora del sumario y afectó a Tamara Rubio. La funcionaria ejerce este cargo desde 2021, bajo la administración de la actual subsecretaria de Prevención del Delito.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    El pasado viernes 27 de noviembre el alcalde de la Municipalidad de Peñalolén, Miguel Concha (FA), pidió la palabra en el concejo municipal y compartió con los presentes el resultado de una auditoría financiera que provocó un remezón al interior del municipio.

    Mientras se trataba el presupuesto, el frenteamplista tomó la palabra y anunció ante todos los concejales los hallazgos de la revisión que se hizo a la administración de su antecesora: la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (exdecé).

    “Acabamos de recibir el informe de la auditoría externa y que tiene varios hallazgos, y bien complejos, y que arroja un déficit cercano a los $17 mil millones, muchísimo más de lo que habíamos encontrado como nueva administración al inicio”, afirmó Concha sobre el informe que ese mismo día este medio publicó con detalle.

    El sumario

    Pero ese día no fue el único paso que dio Concha. Además instruyó un sumario administrativo con el objetivo de investigar las causas y la participación de funcionarios en el déficit municipal que afecta las arcas fiscales de la entidad municipal.

    Esa decisión se supo de inmediato entre los funcionarios de la municipalidad y desde ese día fueron varios los inquilinos de ese organismo los que supieron que era cosa de días para que los efectos de esa indagatoria se empezaran a ver diariamente en el quehacer municipal.

    La señal más clara, que ha sido comentario obligado entre funcionarios y concejales de la comuna, llegó hace dos días cuando la directora de Administración y Finanzas (DAF), Tamara Rubio, asistó a trabajar el martes 2 de diciembre, pero se retiró durante la mañana. Y este miércoles, según las mismas fuentes, tampoco llegó hasta el edificio ubicado en Peñalolén. Ese hecho generó ruido entre los funcionarios.

    La razón, comentan fuentes del concejo municipal, se debe a que la fiscal del sumario, Catalina Bezzenberger, instruyó la medida cautelar de suspensión preventiva de las funciones de Rubio. Dicha decisión se concretó a partir del mismo martes 2 de diciembre.

    Quienes han sabido del sumario comentan que la indagatoria tiene la finalidad de determinar las responsabilidades administrativas de Rubio así como de otros funcionarios que pudieran estar involucrados en el déficit municipal.

    La funcionaria suspendida, según los registros de transparencia, ejercía el cargo de directora de Administración y Finanzas desde diciembre del año 2021 y antes fue jefa de presupuesto en la misma municipalidad.

    La arremetida de Concha no solo se ha dado a nivel administrativo. El alcalde además contrató al estudio BACS Abogados con la intención de analizar los hechos que podrían constituir delitos. Una vez que ese análisis esté listo, el camino sería ingresar una querella contra las personas que resulten responsables de esos ilícitos.

    La jugada del alcalde no solo remeció las filas al interior del municipio, sino que también generó consecuencias políticas. Esto debido a que fuera un alcalde oficialista el que denunciara eventuales irregularidades de una autoridad de su propio gobierno. El asunto generó fricciones al interior de la alianza de gobierno e incluso activó peticiones de renuncia por parte de la oposición en contra de Leitao. Por parte de la Cámara, algunos diputados opositores están analizando la opción de hacer una comisión investigadora.

    El gobierno hasta ahora se ha mantenido al margen de la pugna. “Yo hablé con ella. Ella tiene, obviamente, una opinión distinta respecto al tema. Pero, como está ejerciendo un cargo, actúa con mucha responsabilidad para no entrar en la polémica”, comentó el martes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

    Más sobre:Miguel ConchaCarolina LeitaoSumarioGobiernoOficialismo

