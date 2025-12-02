VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “Ella tiene una opinión distinta respecto al tema”: Elizalde aborda acusaciones de déficit en Peñalolén durante periodo de Leitao

    El ministro explicó, al ser consultado sobre la controversia de la exalcaldesa y ahora subsecretaria, que "como está ejerciendo un cargo, actúa con mucha responsabilidad para no entrar en la polémica”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El ministro del Interior Álvaro Elizalde en el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción.

    El ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) abordó la polémica que envuelve a una de las integrantes del gabinete, la subsecretaria Carolina Leitao (Ind.), luego de que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), revelara que durante el periodo en que Leitao estuvo al mando del municipio hubo un déficit de $16 mil millones.

    Ante la posibilidad de que se cree una comisión investigadora a propósito de estos antecedentes, el ministro expresó en diálogo con Desde La Redacción, de La Tercera: “Tengo la duda de si la Cámara tiene atribuciones para fiscalizar a los municipios”.

    Al ser consultado sobre si se ha reunido con Leitao, Elizalde aseveró: “Yo hablé con ella. Ella tiene, obviamente, una opinión distinta respecto al tema. Pero, como está ejerciendo un cargo, actúa con mucha responsabilidad para no entrar en la polémica”.

    “Pero, respecto de las atribuciones fiscalizadas por la Cámara, tengo entendido que la Cámara fiscaliza a la Administración Central del Estado y el caso de los municipios corresponde a la fiscalización a los consejos municipales", precisó.

    Fue en febrero de este año que Concha anunció que encargaría una auditoría externa al municipio y que según estimaciones déficit a ese momento rondaría en los $9.100 millones, en un municipio cuyo presupuesto 2025 asciende a casi $105 mil millones. Sin embargo, la auditoría finalmente arrojó que el déficit generado en la administración de la ahora subsecretaria de Prevención del Delito es de $16 mil millones y, entre otros hallazgos, que recursos entregados por la Subdere al municipio fueron utilizados para generar caja.

    Leitao dijo a este medio el pasado jueves que “de un tiempo a esta parte he venido siendo objeto de diversas acusaciones y persecución de parte de la nueva administración” y que tiene la “absoluta convicción de que la información y datos que se entregaron en el proceso de traspaso son los que corresponden”.

