Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

“ Presidente Boric: Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Aquí está el Presidente que está legislando una ley criminal y asesina, como es el aborto legal. Gobierno criminal, gobierno asesino ”.

Con tales consignas y desobedeciendo en reiteradas oportunidades las órdenes de personal de Carabineros, la tarde de este domingo fue detenido el autodenominado “pastor” Javier Soto, posterior a la realización del Te Deum Evangélico, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El fanático religioso se encontraba en el exterior de la Catedral Evangélica Metodista Pentecostal, siendo custodiado por funcionarios policiales. Fue en ese contexto cuando el vehículo que transportaba al Presidente Gabriel Boric circuló por el sector.

Bajo aquel tenor, Soto comenzó a vociferar a través de un alto parlante diversos mensajes y pasajes bíblicos, a modo de protesta por la discusión de los proyectos de ley que buscan aprobar la interrupción voluntaria del embarazo con plazos (aborto) y la eutanasia en el Congreso.

Pese a que los uniformados lo conminaron a desistir de su comportamiento, el sujeto no acató las instrucciones, intentando avanzar hacia donde se encontraba el Mandatario, resistiéndose e incluso forcejeando con Carabineros, lo que quedó capturado en un registro audiovisual.

Por ello, fue aprehendido por el delito de “atentado contra la autoridad”, siendo conducido hasta un retén móvil estacionado en el lugar.

Cabe señalar que a la ceremonia evangélica acudieron, además, los candidatos presidenciales Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Polémicas similares ha protagonizado Javier Soto en otras ocasiones, donde de manera confrontacional y con posiciones ultraconservadoras, ha proclamado públicamente discursos homofóbicos y anti-LGBTQ+, así como irrupciones en dependencias estatales, tribunales e incluso en el Congreso para increpar a parlamentarios y autoridades.

El “pastor” arrestado este domingo fue puesto a disposición de la justicia, y deberá comparecer en audiencia de control de detención durante la jornada de este lunes.