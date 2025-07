Por desaparición de concejala, diputada Veloso dice que no descarta “un ajuste de cuentas por razones políticas”

La representante comunal, María Ignacia González, está siendo buscada desde el domingo 15 de junio, donde se perdió su rastro en la comuna Villa Alegre.

Se estima que se perdió su rastro cerca de las 2.00 horas del sábado 14 de junio, luego de que no volviera a su domicilio.

Ante esto, la diputada Consuelo Veloso, quien realizó gestiones de fiscalización junto a González, se refirió al caso tras contactarse con las hijas de la concejala.

Veloso señaló que no “descarto un ajuste de cuentas por razones políticas”.

“Conocí personalmente a la concejala. Emprendimos una serie de acciones de fiscalización en conjunto porque ella era una concejala excepcional. Es por eso que, luego de tantos días desaparecida, y más de 60 millones de pesos invertidos, no se logra entender cómo es que no tenemos ningún rastro de ella, ni siquiera de su vehículo”, determinó Veloso.

“Se ha invertido mucho, han habido muchos equipos desplegados, pero la familia solicita un fiscal exclusivo . Se solicita también la incorporación del equipo de crimen organizado. Que no se agoten los recursos”, detalló.

Agregó que “esto es porque ningún chileno puede desaparecerse sin que tengamos ninguna noticia de ellos”.

Además, comentó que “¿qué país nos espera y qué certeza tenemos si es que no somos capaces de garantizarle la seguridad a quienes fiscalizan los recursos de todas y todos los chilenos? Si es que esto hubiera sido así, ¿se va a hacer costumbre? ¿Cómo está nuestra institucionalidad preparada para poder afrontar estos casos?”.

“26 días después, sin ningún rastro, no es momento de descartar nada. Por eso solicitamos lo anteriormente dicho, que es lo que solicitan sus hijas, pero también que no se escatime ningún esfuerzo hasta que aparezca María Ignacia o hasta que sepamos qué es lo que realmente le pasó”, explicó.

También enfatizó: “Justicia para María Ignacia González, una gran concejala de la comuna de Villa Alegre. Una concejala que, por hacer su trabajo, puede que hoy día no esté entre nosotros. Y eso no puede pasar ni podemos permitirlo en nuestro país”.

En 2023 ambas autoridades ingresaron una denuncia formal a Contraloría para que investigara el mal uso de recursos en el municipio de Villa Alegre durante la administración del alcalde Pablo Fuentes. Acciones que llevaron al ente a detectar varias irregularidades, plasmadas en un informe de 2024.

Por su lado, la hija de María Ignacia González, Javiera Gallegos, comentó en radio Súbela que la concejala de 73 años pensaba que tenía el teléfono intervenido.

“No sé si lo hizo por protegernos o no, pero había cosas que ella no nos quería contar el último tiempo. Pero sí ella venía pensando hace meses que tenía el teléfono intervenido y además hace como dos meses atrás me pidió que hiciéramos juntas unas cruces de palqui, que eso es como un amuleto de protección”, detalló.

Gallegos explicó que “con mi hermana tratamos de buscarle una explicación, porque yo no creo que a ella sola se le haya ocurrido. Mi mamá tiene 73 años, no creo que a ella sola se le haya ocurrido que tiene el teléfono intervenido. Yo creo que quizás alguien se lo mencionó, alguien también está preocupado”.

“Ahora conversando con mi hermana sentimos que quizás si había algo por ahí, ella no nos estaba contando. Sí en otros momentos me comentó problemas que tuvo con otros concejales o con administraciones anteriores. Sí nos mencionó como esas diferencias grandes que había, pero nada así como de amenazas, menos de muerte”, agregó al respecto la hija de la concejala.

Además dijo que “yo creo que de verdad mi mamá no se lo veía venir, nunca pensó. Yo creo que empezó a tirar de un hilito, no sé qué fue lo que iba a descubrir, que la hicieron desaparecer y la mataron”.