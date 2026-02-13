SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Por qué le dijeron que no dos veces a Fiscalía en solicitud de prisión preventiva a Alberto Larraín por ProCultura

    El 7° Juzgado de Garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones capitalina desecharon la solicitud de cautelar que hizo el Ministerio Público. El tribunal de alzada estimó que hay "déficits en la justificación de los presupuestos materiales y del riesgo procesal”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Este jueves, en un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago optó por mantener la medida cautelar de arraigo nacional para Alberto Andrés Larraín Salas, María Constanza Gómez Cruz, María Teresa Abusleme Lama y Evelyn Magdaleno Gutiérrez, formalizados por fraude al fisco en la investigación a la fundación ProCultura.

    El tribunal de alzada desestimó el recurso de la Fiscalía de Antofagasta que apeló buscando la prisión preventiva de los cuatro.

    De los cinco imputados por los que se despachó una orden de detención, Larraín, Gómez, Abusleme y Magdaleno, quedaron solo con arraigo, tras su formalización en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Previamente, el tribunal dispuso arresto domiciliario total para Gabriel Prado.

    El primer portazo

    De acuerdo con la resolución del pasado 3 de febrero, del magistrado Patricio Álvarez, el Ministerio Público no logró acreditar la existencia de delitos, habría presentado antecedentes contradictorios y, además, no se habría logrado probar que los imputados mantenían ánimo y concierto para defraudar.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Álvarez desechó el planteamiento que hizo el ente persecutor en cuanto a que la libertad de los imputados constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Esta decisión, contrastó con la resolución de la jueza Carla Capello, que acreditó que había antecedentes suficientes para decretar la orden de detención contra Larraín y los demás imputados.

    Lo que dijo la Corte de Santiago

    Ante la apelación, la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros José Pablo Rodríguez, Matías de la Noi y Mauricio Rettig– confirmó la resolución dictada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó la prisión preventiva de los imputados y los dejó sujetos solo a la prohibición de salir del país.

    Los jueces estimaron que los antecedentes son insuficientes para imponer la medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario “porque no existe un riesgo procesal” que lo haga indispensable.

    Asimismo, la Corte de Santiago planteó que, con los antecedentes en esta etapa, los imputados arriesgan una pena de delito simple.

    “A lo anterior, se suma el hecho de que no han sido invocados antecedentes penales respecto de ninguno de los imputados, ni aquellos que permitirían concluir la inexistencia de arraigo domiciliario y familiar. Así las cosas, parece más factible considerar la concurrencia de circunstancias que atenúen la responsabilidad penal que atribuir circunstancias agravantes”, argumentó el tribunal.

    Los magistrados advirtieron que los acusadores han accedido a fuentes probatorias relevantes, como teléfonos celulares y cuentas bancarias de los imputados, “pese a lo cual el soporte probatorio aportado en el debate cautelar mantiene déficits en la justificación de los presupuestos materiales y del riesgo procesal”.

    En esa línea, plantea que “no se está ante un cuadro de antecedentes cuya solidez habilite” la prisión preventiva ni el arresto domiciliario total o parcial.

    “Al contrario de lo sostenido por los persecutores penales, la decisión del tribunal a quo, distingue adecuadamente entre el estándar de condena y el estándar cautelar, exige un soporte indiciario corroborado para justificar restricciones intensas y aplica correctamente el principio de necesidad y de proporcionalidad, evitando que la medida cautelar opere como anticipación de pena, en desmedro de la presunción de inocencia”, explicó la Corte de Apelaciones capitalina.

    Qué es lo que se está investigando en el caso ProCultura

    La Fiscalía de Antofagasta indaga un convenio por 1.600 millones de pesos que fueron adjudicados a ProCultura desde el Gobierno Regional (GORE) de Santiago para la implementación de un programa de prevención del suicidio denominado Quédate.

    El Ministerio Público sostiene que la fundación no contaba con las competencias para ejecutar el programa y sospecha que el convenio se gestó por la cercanía del psiquiatra Alberto Larraín con el gobernador Claudio Orrego.

    Más sobre:ProCulturaAlberto LarraínFundacionesConveniosFiscalía de AntofagastaCorte de Apelaciones de SantiagoQuédateGORE de SantiagoClaudio Orrego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Lo más leído

    1.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    2.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    3.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    4.
    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    5.
    Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

    Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad
    Chile

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Por qué le dijeron que no dos veces a Fiscalía en solicitud de prisión preventiva a Alberto Larraín por ProCultura

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”
    El Deportivo

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia
    Cultura y entretención

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”
    Mundo

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York