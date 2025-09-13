Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Este sábado, Metro de Santiago inauguró un nuevo mural en la estación Plaza Egaña de la Línea 3.

Se trata del mural participativo llamado "Constelación de Corazones", realizado por trabajadoras y trabajadores de Metro, quienes pintaron esta obra bajo la dirección de la artista visual Renate Neumann.

Este mural, elaborado con acrílico y esmalte al agua, forma parte de las celebraciones por los 50 años de Metro de Santiago.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz comentó que “Constelación de Corazones es mucho más que un mural: es un símbolo del espíritu de Metro en sus 50 años. Que esta obra haya sido creada por nuestros propios trabajadores y trabajadoras nos emociona profundamente, porque encarna lo que somos: una comunidad comprometida con la cultura, la diversidad y con entregar siempre lo mejor de nosotros a la ciudad”.

Por su parte, la artista Renate Neumann explicó que este “mural es una constelación hecha de manos y corazones. Trabajar con los propios trabajadores y trabajadoras de Metro le da a la obra un sentido mucho más profundo: es un reflejo vivo de quienes hacen posible que cada día miles de personas se muevan por la ciudad. Mi intención fue transformar esas experiencias en un lenguaje visual que habite la estación y acompañe a los pasajeros en su viaje cotidiano”.

Según Metro de Santiago, la actividad finalizó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que quedará instalada de manera permanente en la estación.