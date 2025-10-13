Prisión preventiva para argentino que mató a puñaladas a sujeto al exterior de pub en costanera de Coquimbo

El pasado viernes 10 de octubre, personal policial detuvo a un sujeto que dio muerte a puñaladas a otro, en el marco de una presunta riña registrada en plena Avenida Costanera de Coquimbo.

Todo se registró cerca del mediodía de la jornada en cuestión, en el exterior del pub restaurante Kamanga, donde se produjo un altercado entre ambos sujetos.

Y esta jornada, la Fiscalía de Coqumbo -a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad- formalizó por el delito de homicidio simple al aprehendido, un hombre de nacionalidad argentina identificado como A.M.C.E.

Según el Ministerio Público, el imputado agredió con un arma cortopunzante a la víctima, quien resultó con una herida cortopenetrante torácica que le causó la muerte.

En este marco, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el acusado, la cual fue otorgada por el tribunal, que desestimó -de manera preliminar- la hipótesis de la defensa, en torno a que el imputado habría sufrido una agresión.

Al respecto, el fiscal Ricardo Soto fundamentó la medida cautelar al señalar que el homicidio “fue perpetrado con arma cortante y los antecedentes son tres testigos presenciales del hecho, diligencias realizadas por OS9 de Carabineros y Labocar. Se ha recopilado evidencia biológica y fotográfica en el sitio del suceso, antecedentes que permitieron acreditar la participación del imputado en los hechos en esta etapa procesal”, relevó.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.