Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado en Valdivia: víctima fue atacada con un machete

En prisión preventiva quedó el imputado, que fue capturado ayer, tras presuntamente atacar a un hombre con un machete en Valdivia, Región de Los Ríos.

Según comunicó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, la víctima, un hombre de 36 años, fue herida el martes en calle Simón Bolívar. No informaron el móvil del ataque.

Luego del ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Base de Valdivia, donde permanece internada en estado grave, según constató la unidad especializada del Ministerio Público.

Por disposición de la Fiscalía, la Sección de Investigación Policial (SIP) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se constituyeron en calle Simón Bolívar para dar inicio a las pericias. El sospechoso, en tanto, fue detenido dos horas después del ataque.

El fiscal adjunto Álex Montesinos explicó esta jornada que “el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó su prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad”.