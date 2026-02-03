Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública
La victima permanece internada de gravedad en el hospital base de la capital regional.
El presunto autor de un homicidio frustrado que tuvo lugar esta tarde en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, fue detenido por Carabineros.
De acuerdo con lo informado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos, la víctima, un hombre de 36 años, fue atacada con un machete en calle Simón Bolívar.
Luego del ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Base de Valdivia, donde permanece internada en estado grave, según constató la unidad especializada del Ministerio Público.
Por disposición de la Fiscalía, la Sección de Investigación Policial (SIP) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se constituyeron en calle Simón Bolívar para dar inicio a las pericias. De momento, no se ha informado el móvil del crimen.
