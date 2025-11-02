Privan de libertad a adolescentes que protagonizaron persecución en Los Ríos: portaban armas y droga

Este domingo 2 de noviembre, cuatro adolescentes y un adulto de 18 años fueron formalizados por la Fiscalía Regional de Los Ríos, tras una persecución policial que acabó con el impacto del vehículo perseguido y con los cinco sujetos detenidos.

Así, tras la detención Carabineros de la la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Valdivia, incautó dos armas de fuego, 40 cartuchos balísticos, teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como también ketamina y clorhidrato de cocaína.

Incautación de especies.

Según trascendió, el operativo se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el sector sur de la ciudad, instancia en la que los funcionarios policiales intentaron fiscalizar el automóvil sospechoso, cuyo conductor se dio a la fuga, iniciando un seguimiento controlado con apoyo de otras patrullas de la unidad.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia, para una audiencia en que la Fiscalía de Los Ríos los formalizó por los delitos de microtráfico, porte ilegal de armas y porte ilegal de municiones.

En ese sentido, el juez de Garantía decretó para el adulto la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Un adolescente de 17 años quedó en internación provisional y los otros adolescentes, dos de 17 años y uno de 15, quedaron con medidas cautelares de privación total de libertad en sus domicilios y prohibición de salir del país.

Por instrucción del fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, las armas y municiones fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), mientras que la droga fue derivada al Servicio de Salud para su destrucción.