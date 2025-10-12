SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Los antisociales escapaban a bordo de un vehículo Mercedes Benz robado a las víctimas.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Carabineros logró la captura de los asaltantes, tras una persecución. (Foto referencial /Aton)

Tras el robo a una casa y una persecución por parte de Carabineros, tres sujetos resultaron detenidos en Las Condes, en la Región Metropolitana.

El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 11:20 de la mañana de este domingo. En ese momento, personal de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura habría sido alertado por inspectores municipales del robo a una casa en el sector de Lo Curro, en la comuna de Vitacura.

Según el detalle entregado por el capitán Patricio Riffo, subcomisario de servicio de la 37° Comisaría de Vitacura, tres sujetos habrían ingresado al domicilio de las víctimas, las habrían amenazado con armas blancas e inmediatamente comenzado a registrar las habitaciones para llevarse diversas especies de valor, como joyas y aparatos electrónicos.

“Posteriormente (las) cargaron al interior del vehículo propiedad de la víctima, un Mercedes Benz de alta gama, y huyen del lugar en este vehículo. Afortunadamente este vehículo tenía un GPS el cual fue monitoreado in situ por personal municipal”, detalló Riffo en Radio Carabineros.

El automóvil fue localizado en avenida Kennedy por Carabineros, quienes iniciaron un seguimiento controlado por diversas arterias viales de la comuna. Finalmente, en la comuna de Las Condes, los antisociales provocaron un accidente de tránsito contra dos vehículos, lo que llevó a su detención.

Respecto a los afectados por el choque, Riffo detalló al citado medio que “afortunadamente estos dos conductores resultaron sin lesiones. No obstante están siendo revisados por personal de salud que está acá en el lugar para poder obviamente atenderlo y descartar cualquier lesión que puedan tener".

Por otro lado, el personal policial también logró recuperar en su totalidad las especies sustraídas por los detenidos.

Lee también:

Más sobre:PolicialVitacuraCarabinerosRoboPersecuciónAccidente de tránsito

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Irán declina invitación para asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Rebajan condena de asesino de Camila Rojas en La Serena: cumplirá 35 años de cárcel y no cadena perpetua

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena
Chile

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

La cabeza de Mary Valencia instala a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas
Mundo

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen