Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Tras el robo a una casa y una persecución por parte de Carabineros, tres sujetos resultaron detenidos en Las Condes, en la Región Metropolitana.

El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 11:20 de la mañana de este domingo. En ese momento, personal de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura habría sido alertado por inspectores municipales del robo a una casa en el sector de Lo Curro, en la comuna de Vitacura.

Según el detalle entregado por el capitán Patricio Riffo, subcomisario de servicio de la 37° Comisaría de Vitacura, tres sujetos habrían ingresado al domicilio de las víctimas, las habrían amenazado con armas blancas e inmediatamente comenzado a registrar las habitaciones para llevarse diversas especies de valor, como joyas y aparatos electrónicos.

“Posteriormente (las) cargaron al interior del vehículo propiedad de la víctima, un Mercedes Benz de alta gama, y huyen del lugar en este vehículo. Afortunadamente este vehículo tenía un GPS el cual fue monitoreado in situ por personal municipal”, detalló Riffo en Radio Carabineros.

El automóvil fue localizado en avenida Kennedy por Carabineros, quienes iniciaron un seguimiento controlado por diversas arterias viales de la comuna. Finalmente, en la comuna de Las Condes, los antisociales provocaron un accidente de tránsito contra dos vehículos, lo que llevó a su detención.

Respecto a los afectados por el choque, Riffo detalló al citado medio que “afortunadamente estos dos conductores resultaron sin lesiones. No obstante están siendo revisados por personal de salud que está acá en el lugar para poder obviamente atenderlo y descartar cualquier lesión que puedan tener".

Por otro lado, el personal policial también logró recuperar en su totalidad las especies sustraídas por los detenidos.