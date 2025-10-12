Fiscalía indaga causas de dos accidentes con al menos dos víctimas fatales en la Región de Atacama

La Fiscalía de Atacama instruyó diligencias para esclarecer las causas de dos accidentes de tránsito ocurridos este domingo en distintos puntos de la región, los que dejaron al menos dos personas fallecidas y una menor en riesgo vital.

El primero de los hechos se registró cerca de las 04.30 horas en el sector de Galleguillos, en Copiapó, cuando una camioneta que se desplazaba de norte a sur por la Ruta 5 Norte chocó contra una estructura de agua potable y posteriormente contra un poste del alumbrado público. El impacto provocó la muerte del conductor, un hombre de 41 años que viajaba solo en el vehículo .

Personal de Carabineros, del SAMU y peritos de la SIAT trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente, que dejó gran parte del automóvil destruido.

Horas más tarde, alrededor de las 08.00, se produjo un segundo accidente en la ruta que une Vallenar con Freirina, en la Provincia del Huasco.

Por razones que aún se investigan, dos vehículos colisionaron de manera frontal, dejando una víctima fatal: una mujer de 45 años que viajaba como pasajera en uno de los automóviles. En tanto, una menor de 11 años, también ocupante del vehículo, fue trasladada al Hospital Provincial del Huasco, donde permanece con riesgo vital.

El fiscal (s) de Freirina, Marlos Álvarez, se constituyó en el lugar del segundo accidente y dispuso la concurrencia de la SIAT de Carabineros para determinar las circunstancias del hecho, además del Servicio Médico Legal para el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Según precisó, el persecutor, ambos conductores resultaron con lesiones y están siendo atendidos en el recinto asistencial local.