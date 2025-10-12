SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Amplían detención de dos sujetos por homicidio de un joven en parque de Osorno: la víctima sufrió brutal golpiza

Desde la Fiscalía Local de Osorno comunicaron que se solicitó la ampliación de la investigación por un plazo de 48 horas para proceder a la formalización y poder recabar todos los antecedentes necesarios como lo es la autopsia del joven fallecido.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: PDI

Este domingo se amplió la detención dos jóvenes, de 18 y 19 años, por el delito de homicidio hacia un joven de 19 años en Osorno, Región de Los Lagos.

El siniestro ocurrió este jueves 9 de octubre en el Parque Cuarto Centenario de Osorno, donde la víctima sufrió brutales golpizas por parte de los sujetos.

El subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, informó que esa tarde, “el personal de turno de nuestra brigada recepcionó de forma verbal una orden de investigar por el delito de lesiones graves de un sujeto que no se encontraba identificado, quien habría ingresado hasta la dependencia del Hospital Base de Osorno con diversas lesiones que lo mantenían en estado crítico“.

Créditos: PDI

Por ello, de “inmediato se comenzaron a realizar las primeras diligencias, logrando establecer que los sujetos habrían agredido a la víctima para darse a la fuga en dirección desconocida”.

En la misma línea, la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, explicó que cuando el joven es agredido, unos transeúntes “se comunican con los guardias de seguridad para dar socorros médicos a la víctima, la cual se encontraba tirada en el parque. En esas circunstancias, este joven ingresa con riesgo vital y además como N.N. al hospital”.

Para lograr identificar al joven, “se recurrió a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, a través de su registro civil, quienes concurrieron al Hospital Base de Osorno para tomar huellas a este joven. Finalmente se pudo tomar estas huellas y ser enviadas a Santiago a fin de determinar su identidad, la cual fue establecida este domingo en la mañana".

“Lo primero que se hace ya estableciendo quién era este joven es poder dar con su familia. Con ello, carabineros concurre al domicilio de la familia para poder avisar sobre esta situación”, explicó la fiscal.

Por la gravedad de las heridas, este sábado el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, informó que el joven falleció en el hospital. Por lo cual la tipificación del delito por lesiones graves pasó a homicidio.

Además, explicó que “tras el proceso investigativo llevado por detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno, lograron la individualización y detención de dos jóvenes de 18 y 19 años de nacionalidad chilena por su responsabilidad de los hechos. Ambos imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Osorno para su respectivo control de detención".

Finalmente, la fiscal María Angélica de Miguel, sumó que “se decretó también el allanamiento de sus domicilios. Este domingo se pasó a control de detención a los jóvenes y se solicitó la ampliación por el plazo de 48 horas para proceder a la formalización y poder recabar todos los antecedentes necesarios como son la autopsia del joven fallecido y además distintos antecedentes y diligencias investigativas que está realizando la Policía de Investigación de Chile".

Lee también:

Más sobre:PolicialOsornoLos LagosParque Cuarto CentenarioHomicidioPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei libera adelanto de su franja: “Cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie”

Los aportes a campañas políticas de Carlos Eugenio Lavín a candidatos de la UDI

Figueroa marca diferencia con reforma de Boric para desplegar FF.AA. en las fronteras: “Existen instrumentos mucho mejores”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Se registra un segundo homicidio en Conchalí: víctima presentaba herida en su cabeza

Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

3.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

4.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Matthei libera adelanto de su franja: “Cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie”
Chile

Matthei libera adelanto de su franja: “Cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie”

Los aportes a campañas políticas de Carlos Eugenio Lavín a candidatos de la UDI

Figueroa marca diferencia con reforma de Boric para desplegar FF.AA. en las fronteras: “Existen instrumentos mucho mejores”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales
Negocios

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Los boomers tienen la mejor opinión del mundo empresarial: la generación Z, la peor

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia
Tendencias

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

En vivo: Colo Colo enfrenta a Libertad en la Copa Libertadores femenina
El Deportivo

En vivo: Colo Colo enfrenta a Libertad en la Copa Libertadores femenina

El segundo título del año: Tomás Barrios se corona en el Challenger de Cali

Rumbo a Norteamérica 2026: Países Bajos golea a Finlandia y Escocia sueña con el Mundial tras 28 años

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza
Mundo

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

Cofundador del Tren de Aragua a la espera de ser extraditado a Chile pide a Petro participar en plan de Paz Total

Coordinador israelí confirma que la liberación de los rehenes comenzará este lunes 13

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen