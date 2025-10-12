Amplían detención de dos sujetos por homicidio de un joven en parque de Osorno: la víctima sufrió brutal golpiza

Este domingo se amplió la detención dos jóvenes, de 18 y 19 años, por el delito de homicidio hacia un joven de 19 años en Osorno, Región de Los Lagos.

El siniestro ocurrió este jueves 9 de octubre en el Parque Cuarto Centenario de Osorno, donde la víctima sufrió brutales golpizas por parte de los sujetos.

El subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, informó que esa tarde, “el personal de turno de nuestra brigada recepcionó de forma verbal una orden de investigar por el delito de lesiones graves de un sujeto que no se encontraba identificado, quien habría ingresado hasta la dependencia del Hospital Base de Osorno con diversas lesiones que lo mantenían en estado crítico “.

Créditos: PDI

Por ello, de “inmediato se comenzaron a realizar las primeras diligencias, logrando establecer que los sujetos habrían agredido a la víctima para darse a la fuga en dirección desconocida”.

En la misma línea, la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, explicó que cuando el joven es agredido, unos transeúntes “se comunican con los guardias de seguridad para dar socorros médicos a la víctima, la cual se encontraba tirada en el parque. En esas circunstancias, este joven ingresa con riesgo vital y además como N.N. al hospital”.

Para lograr identificar al joven, “se recurrió a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, a través de su registro civil, quienes concurrieron al Hospital Base de Osorno para tomar huellas a este joven. Finalmente se pudo tomar estas huellas y ser enviadas a Santiago a fin de determinar su identidad, la cual fue establecida este domingo en la mañana".

“Lo primero que se hace ya estableciendo quién era este joven es poder dar con su familia. Con ello, carabineros concurre al domicilio de la familia para poder avisar sobre esta situación”, explicó la fiscal.

Por la gravedad de las heridas, este sábado el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, informó que el joven falleció en el hospital . Por lo cual la tipificación del delito por lesiones graves pasó a homicidio.

Además, explicó que “tras el proceso investigativo llevado por detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno, lograron la individualización y detención de dos jóvenes de 18 y 19 años de nacionalidad chilena por su responsabilidad de los hechos. Ambos imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Osorno para su respectivo control de detención".